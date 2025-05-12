Потери врага на 12 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 170 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 174-е сутки полномасштабной войны превысили 967 тыс.

Потери РФ на 12 мая 2025 года

  • личного состава – около 967 060 (+1 170);
  • танков – 10 800 (+8);
  • боевых бронированных машин – 22 473 (+27);
  • артиллерийских систем – 27 718 (+48);
  • реактивных систем залпового огня – 1 381;
  • средств противовоздушной обороны – 1 162 (+3);
  • самолетов – 372;
  • вертолетов – 335;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 35 678 (+141);
  • крылатых ракет – 3 197;
  • кораблей (катеров) ‒ 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 48 118 (+171);
  • специальной техники – 3 884 (+6).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 174-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

