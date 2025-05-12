Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Потери РФ на 12 мая: уничтожено 1 170 оккупантов и полсотни артсистем
Потери врага на 12 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 170 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 174-е сутки полномасштабной войны превысили 967 тыс.
Потери РФ на 12 мая 2025 года
- личного состава – около 967 060 (+1 170);
- танков – 10 800 (+8);
- боевых бронированных машин – 22 473 (+27);
- артиллерийских систем – 27 718 (+48);
- реактивных систем залпового огня – 1 381;
- средств противовоздушной обороны – 1 162 (+3);
- самолетов – 372;
- вертолетов – 335;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 35 678 (+141);
- крылатых ракет – 3 197;
- кораблей (катеров) ‒ 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 48 118 (+171);
- специальной техники – 3 884 (+6).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 174-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
