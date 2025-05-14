Коефіцієнт НМТ 2025: як розрахувати конкурсний бал

Згідно з правилами прийому на бакалаврські програми 2025 року, абітурієнтам необхідно скласти національний мультипредметний тест (НМТ).

Для відбору на конкурсній основі враховуються бали НМТ за чотирма предметами: три обов’язкові та один, який вибере абітурієнт. Це може бути біологія, фізика, хімія, географія, українська література, іноземні мови.

Коефіцієнти НМТ – це невід’ємні значення, які застосовуються до оцінок з предметів тестування та творчого конкурсу (для деяких спеціальностей) під час розрахунку конкурсного балу абітурієнтів для вступу до ЗВО у 2025 році.

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Мета застосування коефіцієнтів НМТ 2025 – надати більшу вагу результатам тестування та творчого конкурсу під час вступу на спеціальність, що відповідає профілю цих предметів.

Ваговий коефіцієнт НМТ: як розрахувати конкурсний бал

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра (а також магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) на основі ПЗСО та НРК5 враховуються такі бали:

результати НМТ 2025 або 2024 року з чотирьох конкурсних предметів;

результати НМТ 2023 або 2022 року з трьох конкурсних предметів;

бал за творчий конкурс для спеціальностей, які цього потребують ( додаток 1

результати матурального іспиту для громадян Польщі (польська мова, математика та два додаткові предмети на вибір: історія, іноземна мова, біологія, фізика й астрономія або хімія);

бали вступного іспиту для іноземців відповідно до Правил прийому.

Вагові коефіцієнти будуть відрізнятися один від одного залежно від спеціальності. Бо їхня основна мета – виділити певні предмети, які мають більше значення для конкретної професії. Якщо людина вступає на медичний факультет, то для біології або хімії коефіцієнт буде значно вищим, ніж якби абітурієнт вступав на факультет іноземної мови.

Знайти значення цих коефіцієнтів можна в навчальних закладах, куди вступають абітурієнти.

Відповідно до Наказу МОН, для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО та НРК5 за результатами НМТ 2024 або 2025 років, матурального іспиту, а також у передбачених Порядком випадках проведення творчого конкурсу за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3+ К4 × П4 + КТ × ТК) / (К1 + К2 + К3+ К4макс + КТ) + ОУ,

Як розраховується конкурсний бал для вступу на бакалаврат у 2025 році:

Оцінки з чотирьох предметів НМТ (українська мова, математика, історія України та один предмет на вибір) множаться на відповідні вагові коефіцієнти для вашої спеціальності. У формулі П1, П2, П3 та П4 – оцінки з відповідних предметів, а К з індексами – це відповідні коефіцієнти.

Творчий конкурс (ТК): до попередньої суми додається бал за творчий конкурс, помножений на ваговий коефіцієнт.

ОУ- якщо є підготовчі курси, то до суми додається бал за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО (до 10 балів), якщо ви вступаєте на спеціальність з переліку, що потребує особливої підтримки.

К4мах максимальна – це максимальне значення предметного коефіцієнту з вибіркового предмету для відповідної спеціальності.

Далі вся сума ділиться на суму вагових коефіцієнтів усіх врахованих компонентів.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра (а також магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування) на основі ПЗСО та НРК5 за результатами НМТ 2024 року, із проведенням творчого конкурсу, використовується така формула:

(КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × П4 + КТ × ТК) / (К1 + К2 + К3 + К4 + КТ) + ОУ

де:

П1, П2, П3, П4 – бали за перший, другий, третій та четвертий предмети НМТ 2024 року;

ТК – оцінка творчого конкурсу (за потреби відповідно до Порядку);

ОУ – додатковий бал (0–10) за успішне проходження підготовчих курсів у рік вступу для спеціальностей, що входять до Переліку спеціальностей із особливою підтримкою ( додаток 6

К1, К2, К3, К4 – предметні коефіцієнти для кожної спеціальності;

КТ – коефіцієнт оцінки творчого конкурсу (якщо передбачено).

Детальні значення коефіцієнтів наведені у додатку 7 до Порядку

Також для конкурсного відбору на основі результатів НМТ 2022–2023 років (та у випадках проведення творчого конкурсу) застосовується аналогічна формула:

(КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + КТ × ТК) / (К1 + К2 + К3 + КТ) + ОУ

де:

П1, П2, П3 – бали за перший, другий і третій предмети НМТ 2022 або 2023 років;

ТК – оцінка творчого конкурсу (за необхідності);

ОУ – бал (0–10) за проходження підготовчих курсів у рік вступу для спеціальностей із особливою підтримкою (додаток 6);

К1, К2, К3 – предметні коефіцієнти;

КТ – коефіцієнт оцінки творчого конкурсу (за потреби).

Коефіцієнт НМТ 2025: як розрахувати для своєї спеціальності

Кожен предмет НМТ має свій унікальний коефіцієнт. Чим вищий коефіцієнт, тим більше впливає цей предмет на загальний бал. Профільні предмети (ті, що більше відповідають обраній спеціальності) зазвичай мають вищі коефіцієнти.

Наприклад:

Для Медицини важливішими будуть коефіцієнти біології та фізики .

Для Міжнародних економічних відносин важливішим стане коефіцієнт іноземної мови.

Існують спеціальні калькулятори на сайтах університетів, які допоможуть розрахувати конкурсний бал з урахуванням різних предметів та коефіцієнтів.

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