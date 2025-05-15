РФ атакувала Україну 110 дронами: скільки БпЛА ліквідувала ППО

Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 110 ударних безпілотників типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів.

Нічна атака на Україну 15 травня: що відомо

Нічна атака на Україну 15 травня була з чотирьох напрямків – російських Брянська, Курська, Орла та Міллерово.

Звідти, починаючи з опівночі, росіяни запустили 110 дронів.

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Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 62 БпЛА.

Приземлили їх на Сході, Півночі, Заході та в Центрі країни.

29 дронів-імітаторів локаційно втрачені (минулося без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 177-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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