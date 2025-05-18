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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Комплекси Cerber і танк Leopard: що буде у пакеті допомоги Бельгії на €1 млрд

Танк Leopard 1, український екіпаж
Фото: Getty Images

Стало відомо, яку техніку готується передати Україні Бельгія в межах анонсованого пакету допомоги на суму €1 млрд.

Пакет допомоги Україні від Бельгії на €1 млрд: що відомо

За даними видання TIJD, пакет допомоги Україні від Бельгії на €1 млрд міститиме:

  • близько 100 броньованих машин швидкої допомоги та транспортних автомобілів Unimog;
  • п’ять безпілотних морських суден та інших безпілотників;
  • понад 16 тис. одиниць зброї та гармат;
  • 20 модернізованих зенітних комплексів типу Cerber;
  • бойовий танк Leopard із модернізованою гарматною вежею для здійснення випробувань;
  • шоломи;
  • медичне обладнання;
  • портативні системи виявлення дронів;
  • окуляри нічного бачення;
  • захисний одяг від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз;

Окрім цього, зазначають у TIJD, Бельгія інвестує в підготовку українських техніків з обслуговування F-16 в межах коаліції спільно з бельгійською оборонною промисловістю.

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Також Бельгія підтримує запуск виробничих потужностей із виготовлення 70-міліметрових ракет в Україні спільно з місцевими компаніями.

€645 млн із мільярдного пакету допомоги має бельгійське походження.

– Виробництво силами власної індустрії свідчить, що значна частина коштів повертається до економіки Бельгії та підтримує зайнятість в оборонному секторі країни, – наголошує міністр оборони Тео Франкен.

Нагадаємо, що надання Україні нового пакету допомоги на суму €1 млрд анонсував прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер під час його візиту до Києва 8 квітня разом з очільниками МЗС та Міноборони Максимом Прево та Тео Франкеном.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 180-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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санкції

Джерело: TIJD

Бельгія, Війна в Україні, Військова техніка, Російська агресія
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