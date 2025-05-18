Комплекси Cerber і танк Leopard: що буде у пакеті допомоги Бельгії на €1 млрд
Стало відомо, яку техніку готується передати Україні Бельгія в межах анонсованого пакету допомоги на суму €1 млрд.
Пакет допомоги Україні від Бельгії на €1 млрд: що відомо
За даними видання TIJD, пакет допомоги Україні від Бельгії на €1 млрд міститиме:
- близько 100 броньованих машин швидкої допомоги та транспортних автомобілів Unimog;
- п’ять безпілотних морських суден та інших безпілотників;
- понад 16 тис. одиниць зброї та гармат;
- 20 модернізованих зенітних комплексів типу Cerber;
- бойовий танк Leopard із модернізованою гарматною вежею для здійснення випробувань;
- шоломи;
- медичне обладнання;
- портативні системи виявлення дронів;
- окуляри нічного бачення;
- захисний одяг від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз;
Окрім цього, зазначають у TIJD, Бельгія інвестує в підготовку українських техніків з обслуговування F-16 в межах коаліції спільно з бельгійською оборонною промисловістю.
Також Бельгія підтримує запуск виробничих потужностей із виготовлення 70-міліметрових ракет в Україні спільно з місцевими компаніями.
€645 млн із мільярдного пакету допомоги має бельгійське походження.
– Виробництво силами власної індустрії свідчить, що значна частина коштів повертається до економіки Бельгії та підтримує зайнятість в оборонному секторі країни, – наголошує міністр оборони Тео Франкен.
Нагадаємо, що надання Україні нового пакету допомоги на суму €1 млрд анонсував прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер під час його візиту до Києва 8 квітня разом з очільниками МЗС та Міноборони Максимом Прево та Тео Франкеном.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 180-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: TIJD