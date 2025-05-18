Комплекси Cerber і танк Leopard: що буде у пакеті допомоги Бельгії на €1 млрд

Стало відомо, яку техніку готується передати Україні Бельгія в межах анонсованого пакету допомоги на суму €1 млрд.

Пакет допомоги Україні від Бельгії на €1 млрд: що відомо

За даними видання TIJD, пакет допомоги Україні від Бельгії на €1 млрд міститиме:

близько 100 броньованих машин швидкої допомоги та транспортних автомобілів Unimog;

п’ять безпілотних морських суден та інших безпілотників;

понад 16 тис. одиниць зброї та гармат;

20 модернізованих зенітних комплексів типу Cerber;

бойовий танк Leopard із модернізованою гарматною вежею для здійснення випробувань;

шоломи;

медичне обладнання;

портативні системи виявлення дронів;

окуляри нічного бачення;

захисний одяг від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз;

Окрім цього, зазначають у TIJD, Бельгія інвестує в підготовку українських техніків з обслуговування F-16 в межах коаліції спільно з бельгійською оборонною промисловістю.

Зараз дивляться

Також Бельгія підтримує запуск виробничих потужностей із виготовлення 70-міліметрових ракет в Україні спільно з місцевими компаніями.

€645 млн із мільярдного пакету допомоги має бельгійське походження.

– Виробництво силами власної індустрії свідчить, що значна частина коштів повертається до економіки Бельгії та підтримує зайнятість в оборонному секторі країни, – наголошує міністр оборони Тео Франкен.

Нагадаємо, що надання Україні нового пакету допомоги на суму €1 млрд анонсував прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер під час його візиту до Києва 8 квітня разом з очільниками МЗС та Міноборони Максимом Прево та Тео Франкеном.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 180-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: TIJD

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.