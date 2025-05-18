Рік застосунку Резерв+: у Міноборони анонсували нововведення в 2025 році

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко розповіла про кількість користувачів Резерв+, що доєдналися до застосунку за останній рік та про його нові функції.

У Резерв+ 4 млн користувачів

– Рік тому, 18 травня, ми запустили Резерв+ з розумінням, що терміново треба спрощувати взаємодію між військовозобов’язаними, призовниками, резервістами та державою, фактично з ТЦК. Зробити цю взаємодію зручною, прозорою, – розповіла Чорногоренко.

Це вдалося реалізувати через цифрові інструменти, зокрема – мобільний застосунок.

За рік Резерв+ став особистим цифровим асистентом військовозобов’язаних. За словами заступниці міністра, станом на сьогодні зареєстровано 4 млн користувачів Резерв+.

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Використання застосунку економить час громадянам та працівникам ТЦК. Людина на Резерв+ може оновити військовий документ в електронному вигляді, він рівнозначний паперовому.

Також можна побачити інформацію про бронювання та відстрочки, про зміни в реєстрі щодо особи в режимі реального часу.

– Ви можете створити електронне направлення на ВЛК, не стоячі в чергах, уникаючи необхідності їхати в ТЦК і брати папірець у вигляді електронного направлення, – зазначила посадовиця.

Нові функції Резерв+

Зараз опрацьовуються покращення функціоналу. Не потрібно очікувати електронне направлення протягом декількох годин. Зробити його можна одразу, генеруючи і не очікуючи підтвердження в ТЦК.

– Резерв + має стати точкою входу для військовозобов’язаних. Подивитися, які вакансії у війську, які бригади шукають працівників. Це могли б бути не тільки класичні військові спеціальності. Це також спеціальності аналітиків, операторів безпілотних літальних апаратів, – розповіла Чорногоренко.

За її словами, восени 2024 року було запущено функцію рекрутингу. Резерв+ тепер найбільша база військових вакансій в державі. Зараз є понад 100 тис. відгуків на ці вакансії. Система аналізує запити, пам’ятає, що раніше було обрано.

– Резерв+ дозволяє відстрочки: кожна 3 відстрочка отримується в декілька кліків через Резерв+. Ми маємо 360 тис. відстрочок, – сказала Чорногоренко.

Нововведення 2025 року у Резерв+

Найближчим часом можуть з’явитися цифрові штрафи. Модна буде оплачувати штрафи на будь-які порушення військового обліку.

– Ми зробили можливість оплатити військовий штраф з 50-відсотковою знижкою. Людина може згенерувати цю можливість в резерв і оплатити штраф, – розповіла чиновниця.

Підтвердження оплати штрафу одразу надходить в ТЦК, фіксується в реєстрі оберіг. Влітку цей функціонал буде доступним.

Також буде запущено всі типи відстрочок – їх буде 35.

Резерв+: результати за рік роботи

Платформою Резерв+ користуються вже понад 4 млн людей.

Нові функції застосунку: електронний військовий документ, можливість подати заявку на відстрочку, сформувати електронне направлення на проходження ВЛК, оновити особисті дані та знайти роботу у війську через сервіс рекрутингу.

Наразі в Резерв+ доступно 5 видів відстрочок. Усі вони оформлюються онлайн.

Сформовано понад 200 тис. електронних направленнь на ВЛК.

Сервіс рекрутингу в Резерв+ налічує понад 9 тис. актуальних пропозицій. Загалом подано близько 100 тис. заяв, з них до 5 тис. – на позиції в межах проєкту Лінія дронів.

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