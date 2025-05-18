Приложению для военнообязанных Резерв+ исполнился год. В связи с этим заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала о количестве пользователей Резерв+ и о его новых функциях, которые планируются.

Подробности она озвучила в эфире телемарафона Єдині новини.

В Резерв+ 4 млн пользователей

— Год назад, 18 мая, мы запустили Резерв+ с пониманием, что срочно надо упрощать взаимодействие между военнообязанными, призывниками, резервистами и государством, фактически с ТЦК. Сделать это взаимодействие удобным, прозрачным, — рассказала Черногоренко.

Это удалось осуществить через цифровые инструменты, в частности — мобильное приложение.

За год Резерв+ стал личным цифровым ассистентом военнообязанных. По словам заместителя министра, по состоянию на сегодня зарегистрировано 4 млн пользователей Резерв+.

Использование приложения экономит время гражданам и работникам ТЦК. Человек на Резерв+ может обновить военный документ в электронном виде, он равнозначен бумажному.

Также можно увидеть информацию о бронировании и отсрочке, об изменениях в реестре по конкретному лицу в режиме реального времени.

Нововведения 2025 года в Резерв+

По словам Черногоренко, сейчас прорабатывается улучшение функционала. В частности, не так давно в приложение добавили возможность оформить электронное направление на военно-врачебную комиссию (ВВК). В Минобороны планируют ввести функцию мгновенного формирования направления на ВВК.

Не нужно будет ожидать электронного направления в течение нескольких часов.

— Вы можете создать электронное направление (на ВВК, — Ред.), не стоя в очередях, избегая необходимости ехать в ТЦК. И сейчас мы с командой запускаем улучшение этого функционала. Не нужно будет ожидать его (направления, – Ред.) в течение нескольких часов. Сделать можно будет сразу, по факту генерируя, не дожидаясь подтверждения от ТЦК, — рассказала Черногоренко.

Наиболее ожидаемой функцией 2025 года заместитель министра назвала “цифровые штрафы”. Речь идет о возможности оплачивать штрафы в Резерв+ за любые нарушения военного учета, генерируя реквизиты для оплаты. Уплатить штраф за нарушение военного учета можно будет с скидкой 50% (в случае своевременной оплаты).

Подтверждение оплаты штрафа сразу поступит в ТЦК и будет фиксироваться в реестре Оберег. Эту функцию сделают доступной летом 2025 года.

Кроме того, Минобороны планирует запустить в этом году все типы отсрочек (в общей сложности их 35).

Черногоренко напомнила, что осенью 2024 года была запущена функция рекрутинга. Поэтому Резерв+ теперь самая большая база военных вакансий в государстве. Сейчас есть более 100 тыс. отзывов на эти вакансии.

Резерв+: результаты за год работы

Платформой Резерв+ пользуются уже более 4 млн человек.

Новые функции приложения: электронный военный документ, возможность подать заявку на отсрочку, сформировать электронное направление на прохождение ВВК, обновить личные данные и найти работу в армии через сервис рекрутинга.

Сейчас в Резерв+ доступно 5 видов отсрочек. Все они оформляются онлайн.

Сформировано более 200 тыс. электронных направлений на ВВК.

Сервис рекрутинга в Резерв+ насчитывает более 9 тыс. актуальных предложений. Всего подано около 100 тыс. заявлений, из них до 5 тыс. — на позиции в рамках проекта Линия дронов.

Источник : Минобороны

