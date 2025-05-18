РФ спробувала прорвати кордон на Харківщині – ОСУВ Хортиця
Російські війська спробували прорвати державний кордон у Харківській області.
Про це 18 травня повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця (ОСУВ Хортиця).
Спроба прориву кордону в Харківській області
За даними ОСУВ Хортиця, упродовж доби росіяни спробували перетнути державний кордон у напрямку Строївки Харківської області.
Однак українські захисники ці ворожі намагання звели нанівець.
Крім того, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили штурми РФ поблизу Богуславки та Загризового.
Намагалися росіяни просунутися й на Харківському напрямку, зокрема у Вовчанську.
Однак російські загарбники успіху не мали.
Строївка Куп’янського району Харківської області на карті
Строївка – село в Куп’янському районі Харківської області.
Населений пункт був окупований із 24 лютого 2022 року до 7 вересня 2023 року.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 180-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: ОСУВ Хортиця
Фото: ГУР