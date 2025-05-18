РФ спробувала прорвати кордон на Харківщині – ОСУВ Хортиця

Російські війська спробували прорвати державний кордон у Харківській області.

Про це 18 травня повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця (ОСУВ Хортиця).

Спроба прориву кордону в Харківській області

За даними ОСУВ Хортиця, упродовж доби росіяни спробували перетнути державний кордон у напрямку Строївки Харківської області.

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Однак українські захисники ці ворожі намагання звели нанівець.

Крім того, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили штурми РФ поблизу Богуславки та Загризового.

Намагалися росіяни просунутися й на Харківському напрямку, зокрема у Вовчанську.

Однак російські загарбники успіху не мали.

Строївка Куп’янського району Харківської області на карті

Строївка – село в Куп’янському районі Харківської області.

Населений пункт був окупований із 24 лютого 2022 року до 7 вересня 2023 року.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 180-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: ОСУВ Хортиця

Фото: ГУР

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