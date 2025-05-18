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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ спробувала прорвати кордон на Харківщині – ОСУВ Хортиця

Російські військові

Російські війська спробували прорвати державний кордон у Харківській області.

Про це 18 травня повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця (ОСУВ Хортиця).

Спроба прориву кордону в Харківській області

За даними ОСУВ Хортиця, упродовж доби росіяни спробували перетнути державний кордон у напрямку Строївки Харківської області.

Зараз дивляться

Однак українські захисники ці ворожі намагання звели нанівець.

Крім того, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили штурми РФ поблизу Богуславки та Загризового.

Намагалися росіяни просунутися й на Харківському напрямку, зокрема у Вовчанську.

Однак російські загарбники успіху не мали.

Строївка Куп’янського району Харківської області на карті

Строївка – село в Куп’янському районі Харківської області.

Населений пункт був окупований із 24 лютого 2022 року до 7 вересня 2023 року.

Строївка Куп'янського району Харківської області на карті

Карта: DeepState

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 180-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: ОСУВ Хортиця

Фото: ГУР

Війна в Україні, Російська агресія, Харківська область
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