Дрони СБУ знищили РЛС та склади на “вишках Бойка” в Чорному морі

Надводні та повітряні дрони СБУ знищили радіолокаційну систему Нева, складські приміщення й житловий блок на одній із газовидобувних платформ у Чорному морі, так званих вишках Бойка.

Знищення РЛС Нева та складів на “вишках Бойка”

Комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів днями здійснили співробітники 13 Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Ціллю операції стало російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газовидобувних платформах.

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Спочатку одну із вишок уразив безпілотник із повітря.

Потім по ній відпрацював морський дрон.

Зрештою внаслідок атаки знищено РЛС Нева, яку противник використовував для моніторингу повітряної та надводної ситуації.

Також ліквідовано складські приміщення й житловий блок на вишці.

– У межах однієї спецоперації фахівці СБУ застосували два типи безпілотників, які продемонстрували ефективність парної роботи. Ми ще раз нагадали ворогу, що жодному російському мотлоху не місце у Чорному морі, – зазначили у Службі безпеки України.

Нагадаємо, за допомогою надводних дронів Служба безпеки уразила Кримський міст та 11 російських військових кораблів.

Завдяки цьому вдалося зменшити домінування РФ у Чорному морі та відновити зерновий коридор.

Що відомо про “вишки Бойка”

Так звані вишки Бойка – це дві бурові газовидобувні платформи, розташовані за 100 км від Одеси та 150 км від Криму.

Назвали їх так через скандал із закупівлею однієї з них Міністерством енергетики у 2011 році, яке тоді очолював Юрій Бойко, за ціною, що вдвічі перевищувала вартість виробника.

Оператором платформ є компанія Чорноморнафтогаз, яку в березні 2014 року захопили російські окупанти.

Ці газові платформи окупанти використовували не тільки для видобутку газу в Чорному морі, а й для розвідки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 181-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : СБУ

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