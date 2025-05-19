Зеленський розповів деталі двох телефонних розмов із Трампом

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі двох телефонних розмов з президентом США Дональдом Трампом. Одна з розмов відбулася за підсумками діалогу Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зеленський про розмови з Трампом

Під час брифінгу Володимир Зеленський заявив, що говорив з Трампом про припинення вогню в Україні та готовність США до санкційних кроків, якщо Російська Федерація порушуватиме припинення вогню.

За його словами, під час другого дзвінка з Трампом до телефонної розмови доєдналися деякі європейські лідери.

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Серед них – президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як зазначив Зеленський, для президента США найважливіші прямі перемовини між Україною та Росією.

– У нас була довга розмова, різна за характером. Я так розумію, що президент Трамп вважає, що найважливіше – прямі перемовини між Україною і Росією. Це його позиція, він її продемонстрував. Ми довго про це говорили, – сказав Зеленський.

Водночас російська сторона нібито хоче направити Україні меморандум, в якому закладе основні принципи припинення вогню, зазначив президент.

Проте президент України зазначив, що попросив Трампа, що якщо бачення російської сторони буде не підтримано в Україні, то Київ хоче мати можливість обговорювати, а США можуть розглядати це як небажання саме російської сторони закінчити війну.

За словами Зеленського, у будь-якому випадку розглядається можливість зустрічі всіх команд на високому рівні, зокрема зі США, Україною, Росією та Європою.

І така зустріч може відбутися, вважає Зеленський. Наразі розглядається Туреччина, Ватикан або Швейцарія як місце для проведення подібного формату.

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