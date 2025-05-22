Комплекс для дистанційного розмінування ГАРТ 5100 запускають у серійне виробництво
У Харкові завершили випробування нового інженерного комплексу дистанційного розмінування ГАРТ 5100.
Машина вже отримала державну сертифікацію і переходить у серійне виробництво. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Комплекс для розмінування
Це перша машина, створена українськими фахівцями під час повномасштабної війни.
Більшість вузлів і вся електроніка розроблені та виготовляються на заводі ХТІ Engineering.
Хоча харківські розробники також залучають інші українські підприємства. Наприклад, окремі деталі виготовляли у Харкові та Сумах.
За інформацією міністерства економіки, вартість комплексу розмінування у базовій комплектації складає близько $500 тис.
Розробники у співпраці з одним із українських банків також запустили можливість взяти ГАРТ 5100 у лізинг.
Завдяки цьому ті оператори протимінної діяльності, які не мають можливості одразу придбати машину, зможуть зробити це, виплачуючи суму поступово.
Машина вже пройшла заводські випробування, отримала державну сертифікацію і готується до запуску у серійне виробництво.
— До кінця року плануємо виготовити 16 таких машин, — зазначив Синєгубов.
Що вміє ГАРТ 5100
Харківщина — одна з найбільш замінованих областей України, понад 36% території перебували під окупацією РФ.
З урахуванням активних бойових дій, до 60% області вважається потенційно замінованою.
ГАРТ 5100 знищує різні типи мін і вибухонебезпечних предметів на глибині до 30 см (300 мм). Очищає до 2 га щодня, застосовуючи ланцюгово- молотковий агрегат або фрези.
Може керуватися дистанційно з відстані до 600 м,що цілком безпечно для саперів та цивільного населення.
Джерело і фото: Голова Харківської ОДА