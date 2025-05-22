Комплекс для дистанційного розмінування ГАРТ 5100 запускають у серійне виробництво

У Харкові завершили випробування нового інженерного комплексу дистанційного розмінування ГАРТ 5100.

Машина вже отримала державну сертифікацію і переходить у серійне виробництво. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Комплекс для розмінування

Це перша машина, створена українськими фахівцями під час повномасштабної війни.

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Більшість вузлів і вся електроніка розроблені та виготовляються на заводі ХТІ Engineering.

Хоча харківські розробники також залучають інші українські підприємства. Наприклад, окремі деталі виготовляли у Харкові та Сумах.

За інформацією міністерства економіки, вартість комплексу розмінування у базовій комплектації складає близько $500 тис.

Розробники у співпраці з одним із українських банків також запустили можливість взяти ГАРТ 5100 у лізинг.

Завдяки цьому ті оператори протимінної діяльності, які не мають можливості одразу придбати машину, зможуть зробити це, виплачуючи суму поступово.

Машина вже пройшла заводські випробування, отримала державну сертифікацію і готується до запуску у серійне виробництво.

— До кінця року плануємо виготовити 16 таких машин, — зазначив Синєгубов.

Що вміє ГАРТ 5100

Харківщина — одна з найбільш замінованих областей України, понад 36% території перебували під окупацією РФ.

З урахуванням активних бойових дій, до 60% області вважається потенційно замінованою.

ГАРТ 5100 знищує різні типи мін і вибухонебезпечних предметів на глибині до 30 см (300 мм). Очищає до 2 га щодня, застосовуючи ланцюгово- молотковий агрегат або фрези.

Може керуватися дистанційно з відстані до 600 м,що цілком безпечно для саперів та цивільного населення.

Джерело і фото: Голова Харківської ОДА

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