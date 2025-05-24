Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.
РФ вивела у Чорне море два носії Калібрів: загальний залп – до 12 ракет
Станом на ранок 24 травня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають два російських кораблі, які є носіями кралатих ракет Калібр.
Про це повідомили у Віськово-морських силах ЗСУ.
Носії Калібрів у Чорному морі
За даними військових, загальний залп двох ворожих ракетоносіїв, які РФ вивела вперше за тривалий час у Чорне море, – до 12 Калібрів.
Зараз дивляться
Водночас в Азовському морі російські кораблі відсутні.
А в Середземному морі зосереджено наразі три кораблі Росії, з яких один споряджений вісьмома крилатими ракетами Калібр.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 186-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 24 травня 2025 – ситуація на фронті
Війна в Україні, ВМС України, Калібр, Кораблі, Ракета, Російська агресія, Чорне море, Чорноморський флот РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.