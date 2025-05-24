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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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РФ вивела у Чорне море два носії Калібрів: загальний залп – до 12 ракет

Калібр
Фото: Getty Images

Станом на ранок 24 травня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають два російських кораблі, які є носіями кралатих ракет Калібр.

Про це повідомили у Віськово-морських силах ЗСУ.

Носії Калібрів у Чорному морі

За даними військових, загальний залп двох ворожих ракетоносіїв, які РФ вивела вперше за тривалий час у Чорне море, – до 12 Калібрів.

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Водночас в Азовському морі російські кораблі відсутні.

А в Середземному морі зосереджено наразі три кораблі Росії, з яких один споряджений вісьмома крилатими ракетами Калібр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 186-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Війна в Україні

Війна в Україні, ВМС України, Калібр, Кораблі, Ракета, Російська агресія, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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