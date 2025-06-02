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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.

Українська делегація прибула до Стамбулу на другий раунд переговорів

Туреччина - Стамбул
Фото: Unsplash

Українська делегація вже прибула до Стамбулу для участі у другому раунді переговорів щодо миру в Україні.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

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За словами речника МЗС, зустріч з російською делегацією запланована на сьогодні у другій половині дня. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров.

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Також в українській команді: радник керівника Офісу президента Олександр Бевз, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступник начальника штабу Командування Військово-морських сил Олександр Дьяков, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговий, заступник голови СБУ Олександр Поклад та низка інших урядовців та представників вищого військового командування.

Глава російської делегації Володимир Мединський повідомив, що Росія отримала від України варіант меморандуму щодо мирного врегулювання війни — документ надали українською та англійською мовами.

1 червня президент Володимир Зеленський озвучив ключові позиції України перед зустріччю у Стамбулі, найперше це про повне та безумовне припинення вогню.

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