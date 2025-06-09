Ізраїль допоміг Україні системами Patriot – посол Бродський
Ізраїль допоміг Україні в захисті від російських ракет, схваливши передання систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це розповів посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський в інтерв’ю Марічці Довбенко.
Ізраїль надав Україні системи Patriot
За його словами, ці системи ППО були на озброєнні Ізраїлю ще на початку 1990-х років. Тоді вони допомогли захистити країну під час першої війни в Перській затоці, коли Ірак обстрілював Ізраїль ракетами.
Тоді Єрусалим отримав системи Patriot від Вашингтона.
– До слова, ці системи зараз перебувають в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 1990-х. Ми погодилися передати їх Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому сенсі, це не так, – повідомив Бродський.
Говорячи про те, чому Ізраїль приховує військову допомогу Україні, посол сказав, що це дуже чутлива тема, яку краще обговорювати не в пресі, а через наявні особливі канали.
Він також нагадав, що Ізраїль теж країна, що воює, і має захищати своїх громадян від загроз.