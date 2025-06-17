Що буде, якщо не захистити диплом та що робити в такому випадку: поради студентам

Захист дипломної роботи — це завершальний і дуже важливий етап здобуття вищої освіти. Але бувають випадки, коли, за певних обставин, студент не зміг його захистити.

Що буде, якщо не захистив диплом та що робити у такому випадку — читайте на Фактах ICTV.

Не захистив диплом: основні причини провалу

Причини, які можуть завадити захисту диплома можуть бути різними.

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Серед найпоширеніших можна виділити:

недопуск до захисту через заборгованість, наприклад, у студента не здані модулі, або відсутні необхідні підписи;

дипломна робота не відповідає встановленим вимогам чи зроблена неправильно;

виникли особисті проблеми, наприклад, неявка через хворобу, сімейні обставини;

провал під час самого захисту, наприклад, через необізнаність в темі, некоректно проведене дослідження, поверхневе чи помилкове трактування основного питання дипломної роботи, відсутність практичного компонента або нестачу необхідних даних.

Якщо склалася ситуація, яка завадила захисти диплом — головне не панікувати, адже вихід завжди є.

Що буде, якщо не захистити диплом

Фахівці кажуть, що випадків, коли студент не захистив диплом буває дуже мало. Але якщо таке трапилося, то варто негайно діяти, щоб не згаяти час.

Якщо питання вчасно не врегулювати, наслідки можуть бути такими:

відрахування з університету;

неможливість отримати диплом і кваліфікацію;

втрата права на вступ до магістратури чи аспірантури;

необхідність поновлення навчання через рік;

втрачений час та зусилля на навчання.

Більшість ВНЗ ідуть назустріч студентам, особливо якщо є поважна причина. Саме тому, якщо не вийшло захистити диплом, не зволікайте — дійте одразу.

Що робити, якщо студент не захистив диплом

Якщо вам не вдалося приїхати на захист диплома через поважні причини, одразу повідомте про них адміністрацію вашого факультету. У такому разі краще звернутися до свого наукового керівника, щодо можливості перезахисту або подальшого вирішення ситуації.

Що буде, якщо студент не захистив дипломну роботу та чи можна його перезахистити, залежить від університетських правил.

Дізнатись про можливість повторного захисту можна особисто звернувшись до навчального відділу вищого навчального закладу. На офіційному сайті ВНЗ мають бути прописані пункти, присвячені питанням захисту і не захисту дипломної роботи. Також ця інформація може бути вказана у договорі надання освітніх послуг.

Загалом студенту може бути запропоновано: захистити доопрацьований проєкт через рік, перенести захист на найближчий можливий час, наприклад, студент може прийти на захист із другою групою. Розв’язання проблеми залежить від ситуації, яка виникла у студента.

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