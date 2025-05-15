Пропуск основної сесії НМТ без поважної причини може ускладнити вступ до закладу вищої освіти.

Що робити, якщо пропустив НМТ у 2025 році та чи можливо вступити у бажаний заклад освіти — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що робити, якщо пропустив НМТ у 2025 році

Для вступу у заклади вищої освіти необхідно успішно скласти національний мультипредметний тест (НМТ).

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Для допуску до екзаменаційного центру вступнику необхідно мати документ, що посвідчує особу та сертифікат учасника НМТ. Якщо таких документів не буде, на жаль, участь у тестуванні — не можлива.

Також не будуть допущені до тестування ті учасники, які запізнилися та не з’явилися у назначений час. Нагадуємо, що дата, місце та час проведення НМТ вказується у запрошенні.

У такому разі складати мультитест можна буде лише в додаткову сесію. Така сама вимога буде діяти, якщо взагалі не прийти на одне з тестувань НМТ.

Що робити, якщо пропустив НМТ через поважну причину

Якщо у вступника була поважна причина, наприклад, хвороба, участь у міжнародних змаганнях, перебування за кордоном або інші обставини, тоді він має можливість зареєструватися на додаткову сесію тестування.

Реєстрація на додаткову сесію НМТ-2025 відбувається з 9 по 14 травня. Для цього необхідно протягом трьох робочих днів з дня тестування надіслати на електронну адресу регіонального центру заяву, копію паспорта й документ, що підтверджує причину неявки. Це може бути медична довідка, документи про участь у змаганнях або інші офіційні документи.

Після подання документів, фахівці Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розглянуть заяву. У разі позитивного рішення, прийде запрошення на додаткову сесію НМТ, яка відбудеться з 14 до 25 липня.

Що робити, якщо взагалі не з’явитися на здачу НМТ

Якщо вступник не з’явився на тестування без поважної причини й не зареєструвався на додаткову сесію, тоді можна:

Розглянути альтернативні варіанти вступу. Деякі заклади вищої освіти можуть приймати абітурієнтів на основі інших критеріїв, наприклад, співбесіди чи творчого конкурсу.

Також можна перенести вступ на наступний рік. За цей час можна добре підготуватися до НМТ 2026 року та спробувати вступити знову.

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