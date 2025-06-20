Дві атаки Шахедів на Запоріжжя завдали місту 450 млн грн збитків – Федоров

У ніч на 18 червня росіяни атакували Запоріжжя ударними дронами. Понад десяток Шахедів завдав місту сотень мільйонів гривень збитків.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини ведучій Яні Брензей повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака дронів на Запоріжжя 18 червня: збитки

За його словами, тієї ночі на Запоріжжя летіло 13 Шахедів, суто по цивільній інфраструктурі.

Зараз дивляться

– І в цілому у нас такий тиждень був – насичений ворожими Шахедами, два великих промислових підприємства постраждали. Обидва частково змогли відновити свою діяльність, – розповів Іван Федоров.

Втрати підприємств, за словами Івана Федорова, це понад 450 млн грн (це понад €10 млн) лише за дві нічні атаки.

Очільник ОВА також розповів, що від російських атак на Запоріжжя постраждали торговельні площі та величезна кількість автівок.

Іван Федоров наголосив, що на відновлення інфраструктури, на жаль, підуть роки.

– Всі проїжджі частини розчистили протягом декількох годин завдяки рятувальникам, комунальним службам, патрульній та Національній поліції. Все це зробили вкрай оперативно для того, щоб мешканці якомога менше відчували дискомфорт після ворожих обстрілів, – сказав начальник Запорізької ОВА.

Також на сьогодні в лікарні ще перебуває 16 мешканців Запоріжжя, які постраждали від масованих російських обстрілів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 2013-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.