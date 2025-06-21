Зеленський заявив, що поїздка на саміт НАТО не прив’язана до зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський назвав зустріч із главою Білого дому Дональдом Трампом важливою, але не єдиною метою можливої поїздки на саміт НАТО.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

Зеленський розповів про поїздку на саміт НАТО

Українська та американська команди залишаються на зв’язку. Зараз обговорюється порядок денний різних зустрічей, різних форматів.

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Зеленський зазначив, що під час саміту лідерів G7 в Канаді генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив бажання бачити Україну серед учасників саміту НАТО в Гаазі.

Крім того, Україна зацікавлена у зустрічі з лідерами Коаліції охочих, яку, за словами президента, планують провести під час саміту, якщо він поїде. Серед основних тем – постачання систем протиповітряної оборони Patriot, адже це, як зазначив президент, питання не тільки до Трампа.

Щодо потенційної зустрічі з Дональдом Трампом, Зеленський зазначив, що вже є хороший діалог між віцепрем’єр-міністром економіки Юлією Свириденко і міністром фінансів Скоттом Бессентом завдяки угоді про надра. У Канаді вони обговорили мінеральну угоду і спільні кроки. Крім того, українська сторона передала перелік необхідної зброї.

– Будемо чекати фідбек. Там дуже велика сума. Туди входять системи Patriot. Як я і сказав, ми готові знайти гроші на весь цей пакет. З президентом Трампом це одна з тем для обговорення. Мені здається, що нам потрібно обговорити і санкції, – розповів Зеленський.

На його думку, є необхідність обговорити з президентом США і “нове дихання в дипломатичному треку”. Він наголосив, що для успішної дипломатії потрібна чіткіша позиція і сильніший тиск світу на Путіна.

На запитання журналіста, чи поїде він на саміт НАТО навіть без гарантій зустрічі з Трампом, Зеленський відповів, що остаточне рішення ще не ухвалив, але ймовірність велика.

– Насправді, вирішу напередодні. Я хочу, безумовно, провести кілька зустрічей. І є відповідні запрошення від короля (Нідерландів. – Ред.) і від прем’єра (Діка Схоффа. – Ред.). У нас із ним дуже хороші відносини. І він надає велику підтримку. Думаю, третю за обсягом в Європі, – повідомив президент, додавши, що і зустріч з Трампом також дуже важлива.

Зеленський додав, що є тристороння пропозиція за участю НАТО, ЄС і України. Крім того, на полях саміту НАТО вже заплановані окремі зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборонної промисловості країн НАТО разом із Україною.

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