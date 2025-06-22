Чернишов повернувся в Україну: що відомо

Олексій Чернишов – віцепрем’єр-міністр із питань національної єдності – заявив, що повернувся в Україну.

Чернишов повернувся до України

Він повідомив про завершення закордонного відрядження та свій намір уже 23 червня стати до роботи в уряді.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото з підписом “Нарешті вдома”.

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– Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено, – зауважив Чернишов.

За його словами, Кабмін працюватиме над практичним втіленням досягнутих домовленостей, зокрема щодо збереження підтримки українських громадян у країнах Європейського Союзу.

Окремо урядовець зазначив, що має намір розібратися по фактах із “кампанією дискредитації”, яка, за його словами, розгорнулася в інформаційному просторі.

Хоча Чернишов оприлюднив фото з території України, наразі не уточнюється, коли саме було зроблено знімок.

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