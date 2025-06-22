Чернишов повернувся в Україну: що відомо
Олексій Чернишов – віцепрем’єр-міністр із питань національної єдності – заявив, що повернувся в Україну.
Чернишов повернувся до України
Він повідомив про завершення закордонного відрядження та свій намір уже 23 червня стати до роботи в уряді.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото з підписом “Нарешті вдома”.
– Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено, – зауважив Чернишов.
За його словами, Кабмін працюватиме над практичним втіленням досягнутих домовленостей, зокрема щодо збереження підтримки українських громадян у країнах Європейського Союзу.
Окремо урядовець зазначив, що має намір розібратися по фактах із “кампанією дискредитації”, яка, за його словами, розгорнулася в інформаційному просторі.
Хоча Чернишов оприлюднив фото з території України, наразі не уточнюється, коли саме було зроблено знімок.