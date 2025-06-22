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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Чернышов вернулся в Украину: что известно

Алексей Чернышов вернулся в Украину
Фото: Факти ICTV

Алексей Чернышов – вице-премьер-министр по вопросам национального единства – заявил, что вернулся в Украину.

Чернышов вернулся в Украину

Он сообщил о завершении заграничной командировки и своем намерении уже 23 июня вернуться к работе в правительстве.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав фото с подписью “Наконец-то дома”.

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— Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена, — отметил Чернышов.

По его словам, Кабмин будет работать над практическим воплощением достигнутых договоренностей, в частности — по сохранению поддержки украинских граждан в странах Европейского Союза.

Отдельно чиновник отметил, что намерен разобраться по фактам с “кампанией дискредитации”, которая, по его словам, развернулась в информационном пространстве.

Хотя Чернышов обнародовал фото с территории Украины, пока не уточняется, когда именно был сделан снимок.

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