Чернышов вернулся в Украину: что известно
Алексей Чернышов – вице-премьер-министр по вопросам национального единства – заявил, что вернулся в Украину.
Чернышов вернулся в Украину
Он сообщил о завершении заграничной командировки и своем намерении уже 23 июня вернуться к работе в правительстве.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав фото с подписью “Наконец-то дома”.
— Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена, — отметил Чернышов.
По его словам, Кабмин будет работать над практическим воплощением достигнутых договоренностей, в частности — по сохранению поддержки украинских граждан в странах Европейского Союза.
Отдельно чиновник отметил, что намерен разобраться по фактам с “кампанией дискредитации”, которая, по его словам, развернулась в информационном пространстве.
Хотя Чернышов обнародовал фото с территории Украины, пока не уточняется, когда именно был сделан снимок.