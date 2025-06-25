ППО, снаряди, дрони: Сибіга анонсував допомогу Україні після Ради Україна-НАТО

Після завершення засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів, що відбулося в Гаазі, глава МЗС України Андрій Сибіга оголосив про нові пакети допомоги від міжнародних партнерів та про інвестиції, які планується надати нашій державі.

Європа надалі підтримуватиме Україну

За підсумками зустрічі Сибіга відзначив готовність Європи посилити тиск на Росію.

– Продовжать підтримку, будуть нові пакети та інвестиції – ППО, снаряди, дрони. РФ була і буде головною загрозою для Європи та НАТО, – написав міністр.

Він акцентував на тому, що Україна залишається прихильною миру, тоді як Росія блокує будь-яку ініціативу в цьому напрямі.

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За словами Сибіги, першим кроком до припинення війни має стати припинення вогню.

Міністр наголосив на важливості ролі США у гарантуванні безпеки на європейському континенті.

– Росія, Іран, КНДР – спільники, і протидіяти їм треба спільно. Безпека України та євроатлантики неподільні, майбутнє України – в НАТО, – додав Сибіга.

Саміт НАТО в Гаазі

Нагадаємо, 24-25 червня у Гаазі проходить Саміт НАТО. Засідання організовані під керівництвом генерального секретаря Альянсу Марка Рютте у стінах Всесвітнього форуму.

Країни-члени НАТО погодилися до 2035 року витрачати не менше ніж 5% від ВВП на сферу оборони та безпеки.

Згідно з ухваленою декларацією, кожна держава-член зобов’язується щороку подавати плани, які демонструють стабільний та послідовний прогрес до досягнення цієї мети. У 2029 році передбачено комплексну оцінку досягнутих результатів.

Документ також містить пункт, що підтверджує готовність Альянсу продовжувати підтримку України. У ньому зазначено, що безпека нашої держави є ключовим елементом загальної євроатлантичної стабільності.

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