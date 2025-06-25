Рютте: НАТО підтримує незворотній шлях України до вступу
Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив наміри Організації Північноатлантичного договору продовжити підтримку України на шляху до її членства.
Про це він сказав на пресконференції під час саміту НАТО у Гаазі.
Рютте про підтримку України на її шляху до НАТО
Генсек Рютте сказав, що НАТО “твердо стоїть на боці нашого сусіда і партнера, України”, і додав, що це рішучий сигнал з боку НАТО.
— Наша мета – підтримати Україну в боротьбі сьогодні, щоб вона могла насолоджуватися тривалим миром у майбутньому. Ми підтримуємо Україну в її прагненні до миру і будемо продовжувати підтримувати Україну на її незворотному шляху до членства в НАТО, – сказав Рютте.
Він нагадав про присутність президента Володимира Зеленського на саміті та підкреслив, що головне послання саміту – постійна підтримка України й українського народу.
Зокрема, йдеться про вже взяті зобов’язання на суму €35 млрд допомоги.
На саміті НАТО у Гаазі лідери країн-членів зобов’язалися до 2035 року щорічно витрачати 5% ВВП на потреби оборони і безпеки.
У декларації також містить рядок, що обіцяє подальшу підтримку Україні і зазначає, що її “безпека сприяє нашій безпеці”.