Працівники в РФ масово страйкують через невиплату зарплат – СЗРУ
Російські працівники масово виходять на страйки через затримку зарплат і погіршення умов праці на підприємствах.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).
Масові протести на ключових підприємствах РФ
На російських підприємствах все частіше почали затримувати зарплати, відправляти працівників у позапланові відпустки, скорочувати персонал або переводити на 4-денний робочий тиждень.
Як наслідок, обурені працівники виходять на страйки.
За інформацією СЗРУ, нещодавно страйки пройшли на камчатському підприємстві ЗапсибГазпром-Газифікація, в Кемеровській області на шахті Спиридонівська, а також на Челябінському електрометалургійному комбінаті.
Криза на підприємствах найбільш яскраво виражена у вуглевидобувній, будівельній, металургійній галузях та сільському машинобудуванні.
Працівники цих секторів найчастіше стикаються з невиплатами та скороченнями.
Як зазначають в СЗРУ, з огляду на масштаб проблеми, РФ намагається приховати рівень невдоволення працівників шляхом відключення інтернету, блокування соціальних мереж і жорсткої цензури в ЗМІ.
Росія побоюється, що поява проблем в ЗМІ може призвести до каскадного ефекту страйків по всій території країни.
Влада намагається запобігти поширенню інформації про трудові протести, щоб не спровокувати нові виступи робітників.
У СЗРУ додають, що масові страйки свідчать про серйозні економічні проблеми в Росії і дедалі більше невдоволення населення соціально-економічною ситуацією в країні.
Фото: СЗРУ