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Працівники в РФ масово страйкують через невиплату зарплат – СЗРУ

Страйки- в-РФ

Російські працівники масово виходять на страйки через затримку зарплат і погіршення умов праці на підприємствах.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Масові протести на ключових підприємствах РФ

На російських підприємствах все частіше почали затримувати зарплати, відправляти працівників у позапланові відпустки, скорочувати персонал або переводити на 4-денний робочий тиждень.

Зараз дивляться

Як наслідок, обурені працівники виходять на страйки.

За інформацією СЗРУ, нещодавно страйки пройшли на камчатському підприємстві ЗапсибГазпром-Газифікація, в Кемеровській області на шахті Спиридонівська, а також на Челябінському електрометалургійному комбінаті.

Криза на підприємствах найбільш яскраво виражена у вуглевидобувній, будівельній, металургійній галузях та сільському машинобудуванні.

Працівники цих секторів найчастіше стикаються з невиплатами та скороченнями.

Як зазначають в СЗРУ, з огляду на масштаб проблеми, РФ намагається приховати рівень невдоволення працівників шляхом відключення інтернету, блокування соціальних мереж і жорсткої цензури в ЗМІ.

Росія побоюється, що поява проблем в ЗМІ може призвести до каскадного ефекту страйків по всій території країни.

Влада намагається запобігти поширенню інформації про трудові протести, щоб не спровокувати нові виступи робітників.

У СЗРУ додають, що масові страйки свідчать про серйозні економічні проблеми в Росії і дедалі більше невдоволення населення соціально-економічною ситуацією в країні.

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Фото: СЗРУ

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