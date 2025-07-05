Карта бойових дій на 5 липня 2025 – ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 183 бойових зіткнення.

Такі дані 5 липня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 5 липня 2025

Ситуація в Україні на 5 липня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 17 атак ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 10 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та Кутьківки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Зелений Гай.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Греківка, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське, Діброва та у бік Григорівки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Верхньокам’янського і Виїмки.

На Торецькому напрямку російський агресор здійснив 11 атак в районах Романівки, Русиного Яру і Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових дій в районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Разіне, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Ялта, Зірка, Запоріжжя, Комар, Воскресенка та Шевченко.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська тричі намагалися просунутися вперед у районі Кам’янського та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три марні спроби атакувати позиції українських підрозділів в районі Антонівського моста.

На Краматорському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати РФ на 5 липня 2025

особового складу – близько 1 025 260 (+1 050) осіб;

танків – 10 990 (+2);

бойових броньованих машин – 22 953 (+7);

артилерійських систем – 29 921 (+56);

РСЗВ – 1 428;

засобів ППО – 1 191;

літаків – 420;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43 609 (+306);

крилатих ракет – 3 439 (+3);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 54 148 (+149);

спеціальної техніки – 3 925.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 228-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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