Ринок телереклами, ШІ та TikTok: президент Ocean Media Plus про виклики для медіа

Про стан ринку реклами на телебаченні, успіх проєкту Холостяк, необхідність створення єдиної дистриб’юторської платформи, вплив штучного інтелекту і TikTok розповів в інтерв’ю Forbes.ua президент Ocean Media Plus Андрій Партика.

Рекламний ринок на телебаченні у 2025 році

У першому півріччі 2025 року ринок телереклами не дотягує до плану, переважно через спад у фармацевтичному секторі. Без урахування цієї категорії плани виконуються – реклама FMCG, мобільного зв’язку та інших сегментів залишається стабільною.

Минулого року значну частку доходів приносив гемблінг, але нині його суттєво обмежили, втрати ринку становлять 2-3%. Частина бізнес-планів на 2025 рік не реалізується.

Зараз дивляться

Однак у червні ринок демонструє ознаки відновлення. Ілюзії щодо швидкого завершення війни зникають, що впливає на інвестиції та ділову активність.

Телеканали орієнтуються на малий і середній бізнес.

Ocean Media Plus: новий фокус

Виторг Ocean Media Plus залишається стабільним, але суттєво нижчим за довоєнний рівень. Причина – орієнтація компанії на великих гравців, що вже не відповідає ринковим трендам. У 2026 році планується зміна стратегії – більше уваги малому й локальному бізнесу.

Нині без performance-реклами частка компанії – 14%. До кінця 2025 року очікується зростання виторгу на 5% порівняно з 2024-м, але це досі нижче рівня 2021-го.

Україні потрібна власна дистрибуційна платформа

Межа між телебаченням і диджиталом майже стерта – українські канали віддають контент YouTube, що вигідно лише на коротку дистанцію. Це бізнес-модель “швидкої їжі”: сито, але з довгостроковими втратами.

У США провідні мовники вже об’єдналися проти YouTube, створивши спільну платформу Universal для дистрибуції телереклами.

Подібне рішення було б доречним і в Україні – об’єднання Starlight Media, 1+1 media, Film.ua Group, а також Megogo, Sweet TV та інших гравців.

Маємо перевагу: малий ринок, тож Netflix поки не активно присутній (його частка – лише 0,25%). Водночас YouTube дає вихід на світову аудиторію, і тут справді можна заробляти мільйони.

Наразі найбільш прибуткові – нішеві канали. Але без цифрової трансформації вони ризикують втратити можливість створювати власний контент, а з ним – українську ідентичність.

Холостяк як медіаподія

У 2024 році Starlight Media серйозно розмірковувала, чи варто пов’язувати Холостяка з темою ветеранів. І шоу справді стало світовою подією.

Це один із найуспішніших проєктів СТБ – мультимедійний, із присутністю в ефірі, на Teleportal, TikTok і Instagram.

У 2024-му Холостяк встановив рекорд за виторгом. Канал навіть змушений був відмовляти частині рекламодавців.

Штучний інтелект та вплив TikTok

Я не вірю, що ШІ зможе створювати справді креативний контент. Його роль – у прискоренні процесів: графіка, сценарії, технічні завдання.

Зміни все ж неминучі. З появою камер у кожного з’явилась можливість бути креатором. Але запит на якісний сюжет і професійне відео залишається.

Глядачі зараз більше сприймають короткий формат, але TikTok уже тестує довші ролики. Проте класичний хронометраж серіалів – 42 хвилини – не змінюється.

Про вихід за кордон і роль помилок

Вихід на іноземні ринки – це складно. Недостатньо мати контент, потрібно ще розуміти місцевий контекст, чого нам часто бракує.

Експансія української музики поки невелика. Креативні бізнеси пробували заходити в Дубаї та США, але там усе тримається на особистих зв’язках, що ускладнює процес.

Я сам маю багато помилок, і це нормально. Вони – невід’ємна частина бізнесу. Робота над ними – це 75% усього прогресу.

Прогнози на 2025 рік

У більшості клієнтів виторг зростає швидше, ніж передбачалося – на понад 5%, закладених у наших планах на 2025 рік. Переважно це глобальні компанії, які активно доінвестовують.

Осінь демонструє найвищу активність – більше, ніж весна чи літо. Загалом ситуація позитивна, крім фармсегменту. Там спостерігається зміна позицій: одні компанії втрачають до 70%, інші зростають на 50%.

Телебачення зберігається на стабільному рівні – проникнення телевізорів у країні сягає 90%.

Фото: Ocean Media Plus

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