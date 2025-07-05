Трамп після розмови із Зеленським: США розглядають передання ракет Patriot Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що мав хорошу розмову з Володимиром Зеленським, і наголосив, що Сполучені Штати продовжать допомагати Україні.

Про це Трамп сказав журналістам на борту літака Air Force One, передає Reuters.

Розмова Трампа з Зеленським

За даними джерел, розмова двох президентів тривала 40 хвилин.

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– Я вважаю, що це була дуже хороша розмова, дуже стратегічна розмова. Ми допомагали їм і будемо продовжувати допомагати. Ситуація досить складна. Побачимо, що буде далі, – додав він.

Україні для оборони потрібні ракети Patriot

На запитання, чи погодяться США поставити Україні більше ракет Patriot, як просив Зеленський, Трамп відповів, що ракети Patriot потрібні українцям для оборони, адже країна зазнає досить сильних ударів.

– Так, можливо (США погодяться на постачання ракет). Ми розглядаємо це питання… Вони (Patriot) необхідні їм для оборони. Я не хочу бачити, як вбивають дітей. Вони (Patriot) неймовірно ефективні. Ви знаєте, ми збили 14 із 14 цілей. Це доволі неймовірно, якщо подумати, – сказав Дональд Трамп.

На запитання про перспективи припинення вогню Трамп відповів, що з цим дуже складна ситуація, адже Путін хоче йти до кінця – продовжувати вбивати людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив із американським лідером спільне виробництво оборонної продукції, а також спільні закупівлі та інвестиції, щоб краще захищати небо. Україна неодноразово просила Вашингтон продати їй більше ракет і систем Patriot, які ефективно збивають російську балістику.

– Ми дуже детально обговорили питання спільного виробництва. Це потрібно нам, це потрібно Америці, – заявив Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Рішення Вашингтона зупинити деякі постачання зброї Україні викликало занепокоєння Києва. Німеччина заявила, що веде переговори про купівлю ЗРК Patriot, щоб заповнити цю прогалину.

3 липня представник Пентагону Шон Парнелл заявив, що США зупинили військову допомогу не лише Україні, а й іншим партнерам — це зробили задля внутрішнього перегляду оборонних резервів.

Джерело Reuters повідомило, що Трамп і Зеленський після “дуже хорошої розмови” оптимістично налаштовані щодо відновлення постачання ракет Patriot.

Трамп заявив, що він також розмовляв із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем щодо ракет Patriot, але рішення поки ніякого не ухвалили.

За президентства Джо Байдена Київ отримував від США батареї Patriot і боєприпаси. Трамп критикував свого попередника за те, що він відправляв зброю в Україну, не отримуючи нічого натомість.

Джерело : Reuters

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