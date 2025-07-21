Кому відмовлять: хто не отримає компенсацію за зруйноване житло в Україні

Якщо житло було зруйноване або пошкоджене через російську агресію, цей факт підтвердила спеціальна комісія, його внесено до Держреєстру речових прав, проте це ще не гарантує компенсацію.

Хто не отримає компенсацію за зруйноване житло, читайте в нашому матеріалі.

Компенсація за зруйноване житло: хто не отримає виплат

Питання компенсації за зруйноване або пошкоджене житло в Україні через військову агресію Росії регулюється законом України Про соціальний захист та підтримку дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, та внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання соціальних послуг та виплат, а також постановами Кабінету Міністрів України, зокрема постановою № 600, постановою № 451.

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Голова Комітету з організації державної влади Верховної Ради та лідерка партії Слуга Народу Олена Шуляк розповіла виданню NV-Бізнес, що відмовити у виплатах можуть у випадку, якщо людина добровільно співпрацювала з окупантами або є громадянином Росії, навіть якщо має всі необхідні документи.

Вона наголосила, що такі особи не мають жодних шансів отримати виплати. Навіть якщо їхнє житло повністю зруйноване, вони можуть навіть не подавати заяви на компенсацію.

У законі чітко прописано, що люди, які підтримували окупаційні адміністрації або діяли проти інтересів України, належать до категорії осіб, хто не зможе отримати компенсацію за зруйноване житло. Вони не мають права на ці виплати.

Шуляк навела приклади, коли на Харківщині комісії відмовляли в компенсаціях тим, хто жив на тимчасово окупованих територіях, але намагався отримати гроші за житло на підконтрольній території. Комісії знали, де саме перебуває людина, тому такі заяви просто відхиляли.

Також компенсації не отримають ті, у кого частка спільного житла належить громадянину Росії. Навіть якщо співвласник українець, виплати все одно не надають. Це принципова позиція.

Право на компенсацію мають лише громадяни України, які:

офіційно є власниками житла, що зруйноване або пошкоджене;

не мають судимостей за колаборацію чи держзраду;

не співпрацювали з ворогом;

мають житло, внесене до реєстру.

Під час оформлення компенсації обов’язково перевіряють довідку про відсутність судимості, адже, за словами Олени Шуляк, це єдиний спосіб запобігти зловживанням.

Шуляк пояснила, що Україна захищає себе не лише зброєю, а й правом, тому допомога надається тим, хто на боці держави, а не тим, хто працює проти неї.

Хто точно не отримає компенсацію за зруйноване житло:

власники, які подали неточну інформацію про стан житла;

особи, житло яких відсутнє в реєстрі;

якщо йдеться про спільні приміщення в багатоповерхівках.

За словами депутатки, ще одна причина, чому деякі люди не отримують виплати, – це свідоме рішення відмовитись від компенсації в надії, що пізніше запустять наступні етапи програми, зокрема для тих, чиє житло на тимчасово окупованих територіях.

Шуляк наголошує, що зараз ця частина програми не працює, бо уряд не ухвалив відповідну постанову. Проте нещодавно Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи €80 млн на запуск компенсацій для таких людей, тож надія є.

Також тепер можна дистанційно обстежувати пошкоджене житло навіть на прифронтових територіях, але це поки не поширюється на тимчасово окуповані.

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