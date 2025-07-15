Новий етап єВідновлення: хто і як може отримати компенсацію за знищене житло

Українці, чиї будинки були зруйновані внаслідок російських обстрілів, тепер можуть отримати другу частину виплати на будівництво нового житла в рамках державної програми єВідновлення. Подання документів можливе через мобільний застосунок або портал Дія.

Про це повідомили в Департаменті комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Хто може отримати гроші

Якщо ваш приватний будинок було знищено внаслідок війни, а ви при цьому маєте власну земельну ділянку, держава надає допомогу на будівництво нового житла.

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За цією програмою вже 475 заявників отримали кошти першого траншу на загальну суму 606,9 мільйона гривень.

Ба більше, за програмою єВідновлення можна отримати і другий транш фінансування для завершення будівельних робіт.

Хто ж може розраховувати на таку виплату:

Власники знищених приватних будинків.

Ті, у кого офіційно зареєстрована земельна ділянка.

І, звичайно, ті, хто обрав саме грошову виплату на нове будівництво як вид допомоги.

Умови для отримання другого траншу на будівництво нового житла

Для того щоб скористатися можливістю отримати другу виплату, необхідно виконати низку вимог:

Підготувати проєкт і кошторис відповідно до чинного законодавства. Документацію слід завантажити до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Розпочати будівельні роботи на місці зруйнованого житла.

Використати щонайменше 90% коштів з першого траншу, отриманого в рамках програми.

Подати оновлені персональні дані (у разі їх зміни) у повідомленні про початок будівництва – через ЦНАП або через портал Дія.

Надіслати повідомлення про готовність до проміжної верифікації – це можна зробити через Дію в розділі єВідновлення – Виплата на будівництво. До заяви необхідно додати фотографії будівництва та підтверджувальні документи.

Хто перевіряє та ухвалює рішення

Усю технічну документацію має підготувати сертифікований фахівець у сфері будівництва. Після надсилання заяви та документів місцева комісія здійснює перевірку об’єкта. За її результатами ухвалюється рішення про надання другого траншу допомоги.

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