Затримано посадовця Київського ТЦК: вимагав $3,5 тис. за зняття чоловіка з розшуку
Затримано представника Київського ТЦК та СП за вимагання $3,5 тис. для зняття з розшуку військовозобов’язаного чоловіка.
Затримання посадовця Київського ТЦК, який вимагав гроші
Як повідомляє Офіс генерального прокурора, посадовець вимагав та отримав від громадянина $3,5 тис. за те, щоб розв’язати питання про зняття його з розшуку в Солом’янському ТЦК та СП.
Начальника збірного пункту Київського міського ТЦК та СП затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди) чинного Кримінального кодексу України.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
У межах кримінального провадження перевіряють інші можливі випадки зловживання впливом цим представником Київського міського ТЦК або його колегами. Наразі триває досудове розслідування.