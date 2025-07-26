Затримано посадовця Київського ТЦК: вимагав $3,5 тис. за зняття чоловіка з розшуку

Затримано представника Київського ТЦК та СП за вимагання $3,5 тис. для зняття з розшуку військовозобов’язаного чоловіка.

Затримання посадовця Київського ТЦК, який вимагав гроші

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, посадовець вимагав та отримав від громадянина $3,5 тис. за те, щоб розв’язати питання про зняття його з розшуку в Солом’янському ТЦК та СП.

Начальника збірного пункту Київського міського ТЦК та СП затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди) чинного Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

У межах кримінального провадження перевіряють інші можливі випадки зловживання впливом цим представником Київського міського ТЦК або його колегами. Наразі триває досудове розслідування.

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