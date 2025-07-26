Задержан чиновник Киевского ТЦК: требовал $3,5 тыс. за снятие мужчины с розыска

Задержан представитель Киевского ТЦК и СП за вымогательство $3,5 тыс. за снятие с розыска военнообязанного мужчины.

Задержание сотрудника Киевского ТЦК, который вымогал деньги

Как сообщает Офис генерального прокурора, должностное лицо вымогало и получило от гражданина $3,5 тыс. за то, чтобы решить вопрос о снятии его с розыска в Соломенском ТЦК и СП.

Начальника сборного пункта Киевского городского ТЦК и СП задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) действующего Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В рамках уголовного производства проверяют другие возможные случаи злоупотребления влиянием этим представителем Киевского городского ТЦК или его коллегами. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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