Не бачимо прогресу: Рубіо про чергові переговори з оточенням Путіна про Україну

Цього тижня американські чиновники контактували з наближенням президента Росії Володимира Путіна, щоб вирішити питання війни проти України, однак прогресу так і не видно.

Про це державний секретар США Марко Рубіо сказав в інтерв’ю виданню Fox News Radio.

Перемовини між США та РФ щодо України: що відомо

За словами Рубіо, президент США Дональд Трамп чекає вже понад шість місяців і робить усе можливе, щоб РФ завершила війну проти України.

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– Ми продовжуємо контакти з російською стороною – буквально цього тижня, у понеділок або вівторок, у нас була розмова. Не з Путіним, а з деякими його наближеними, в надії знайти якесь розуміння на шляху до миру. Але ми не бачимо прогресу, – сказав держсекретар.

Він наголосив, що це засмучує Трампа, адже після “гарних телефонних розмов з Путіним” з’являються новини про те, що Росія вчергове бомбить українські міста.

– Тому в якийсь момент йому доведеться прийняти рішення: чи варто далі намагатися домовлятися про перемир’я, якщо одна зі сторін у ньому не зацікавлена, – заявив Рубіо.

Він вважає, що наразі Америка має багато варіантів тиску на Росію. Серед них Марко Рубіо назвав вторинні санкції на продаж російської нафти, що є значною частиною російських доходів. Крім того – можливі санкції на банківський сектор, що “будуть серйозними”.

Держсекретар кілька разів повторив, що сподівається уникнути цього і знайти можливість припинити бойові дії дипломатією.

Однак російська сторона “не виявляє щирого інтересу” до цього, наголосив Рубіо.

Він підкреслив, що Дональд Трамп не планує “чекати вічно”.

Джерело : Fox News

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