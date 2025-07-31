Не бачимо прогресу: Рубіо про чергові переговори з оточенням Путіна про Україну
Цього тижня американські чиновники контактували з наближенням президента Росії Володимира Путіна, щоб вирішити питання війни проти України, однак прогресу так і не видно.
Про це державний секретар США Марко Рубіо сказав в інтерв’ю виданню Fox News Radio.
Перемовини між США та РФ щодо України: що відомо
За словами Рубіо, президент США Дональд Трамп чекає вже понад шість місяців і робить усе можливе, щоб РФ завершила війну проти України.
– Ми продовжуємо контакти з російською стороною – буквально цього тижня, у понеділок або вівторок, у нас була розмова. Не з Путіним, а з деякими його наближеними, в надії знайти якесь розуміння на шляху до миру. Але ми не бачимо прогресу, – сказав держсекретар.
Він наголосив, що це засмучує Трампа, адже після “гарних телефонних розмов з Путіним” з’являються новини про те, що Росія вчергове бомбить українські міста.
– Тому в якийсь момент йому доведеться прийняти рішення: чи варто далі намагатися домовлятися про перемир’я, якщо одна зі сторін у ньому не зацікавлена, – заявив Рубіо.
Він вважає, що наразі Америка має багато варіантів тиску на Росію. Серед них Марко Рубіо назвав вторинні санкції на продаж російської нафти, що є значною частиною російських доходів. Крім того – можливі санкції на банківський сектор, що “будуть серйозними”.
Держсекретар кілька разів повторив, що сподівається уникнути цього і знайти можливість припинити бойові дії дипломатією.
Однак російська сторона “не виявляє щирого інтересу” до цього, наголосив Рубіо.
Він підкреслив, що Дональд Трамп не планує “чекати вічно”.