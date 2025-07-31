Події ночі 31 липня: атака на Київ, обстріл Павлограда та оборонний фонд для України

31 липня російські окупанти здійснили масовану атаку на Київ. Били й по Дніпропетровщині. Тим часом Сенат США розгляне ініціативи щодо створення оборонного фонду для України.

А у ДТП у Словенії загинули чотири громадянки України.

Про головні події ночі 31 липня – читайте в добірці на Фактах ICTV.

Зараз дивляться

Атака на Київ

Удар по Павлограду

Фонд для озброєння України

У ДТП у Словенії загинули українки

Атака заводу у Пензі

Атака на Київ

Під час комбінованої атаки на Київ у ніч на 31 липня російські війська застосували як безпілотники, так і ракети.

Станом на 7:00 ранку, за словами мера столиці Віталія Кличка, відомо про щонайменше 52 постраждалих.

У Святошинському районі повністю зруйновано підʼїзд одного з житлових будинків. На місці працюють екстрені служби. За попередніми даними, загинули четверо осіб, серед яких – шестирічна дитина.

У Солом’янському районі зазнали пошкоджень квартири в кількох будинках, горіли автомобілі. Також зафіксовані пожежі та руйнування на низці об’єктів нежитлової інфраструктури. У цьому районі загинули дві людини.

Пошкодження та руйнування є і в інших районах столиці.

Удар по Павлограду

У Юр’ївській громаді Павлоградського району зафіксовано ворожий удар, повідомляє Дніпропетровська ОВА.

Пошкоджень зазнали сільськогосподарське та транспортне підприємства. На місці спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували.

По території Нікопольського району ворог завдавав ударів із застосуванням дронів та артилерії. Обстріли зафіксовано у районному центрі та в Марганецькій громаді.

Внаслідок атак постраждало комунальне підприємство, три приватні оселі, а також господарські будівлі. Одну з них охопив вогонь, який вдалося загасити. Уражено також гараж і лінію електропередач.

Удар FPV-дроном зафіксовано по Межівській громаді Синельниківського району. Внаслідок цього пошкоджено техніку комунального підприємства.

Фонд для озброєння України

Сенатори-республіканці Роджер Вікер і Джим Ріш підготували законопроєкт, який передбачає створення спеціального фонду, що фінансуватиметься за рахунок внесків європейських союзників України для забезпечення постачання американського озброєння.

Документ, який має назву Закон про мир (Peace Act) і поданий ключовими представниками Республіканської партії в Сенаті (зокрема, Вікер очолює Комітет з питань Збройних сил), пропонує заснування фонду в структурі Казначейства США для прийому фінансових надходжень від партнерів.

Очікується, що щорічні внески європейських країн становитимуть від 5 до 8 мільярдів доларів.

Завдяки цим коштам Пентагон зможе фінансувати контракти з американськими оборонними компаніями для поповнення власних арсеналів військової техніки. Це дозволить швидше передавати вже наявне обладнання Україні.

У ДТП у Словенії загинули українки

У Словенії сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса приблизно за 100 кілометрів на північ від столиці Любляни. Унаслідок аварії загинули п’ятеро осіб, серед яких четверо громадянок України, повідомив словенський портал Delo.si у середу.

За інформацією видання, ДТП трапилася близько 10:30 ранку на автостраді неподалік з’їзду Словенске Коніце в напрямку Любляни.

Атака заводу у Пензі

У місті Пенза, РФ, було атаковано підприємство, що має критичне значення для російського військово-промислового комплексу.

Йдеться про радіозавод, який спеціалізується на виробництві сучасних систем зв’язку для потреб армії РФ.

На підприємстві виготовляють мобільні комплекси управління, автоматизовані системи бойового керування, а також радіостанції для Сухопутних військ, Повітряно-десантних сил та Ракетних військ стратегічного призначення.

Крім того, завод займається модернізацією командно-штабних машин на базі бронетехніки.

Цей об’єкт вважається одним із ключових елементів оборонної інфраструктури Росії, адже забезпечує виробництво техніки для командного зв’язку та управління бойовими діями. Деталі атаки, як і її наслідки, наразі офіційно не розголошуються.

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