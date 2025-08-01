Мовна омбудсменка закликала скасувати особливий статус російської мови в Конституції

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська виступає за скасування особливого статусу російської мови в Конституції України та закликає почати підготовку до цього процесу вже зараз.

Про це вона заявила в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Скасування статусу російської мови в Конституції: що відомо

За словами Івановської, Конституція формально не надає російській мові офіційного статусу, однак у статті 10 вона виокремлюється серед мов національних меншин, що роками використовувалося для збереження домінування російської мови в публічному просторі, медіа та освіті.

Зараз дивляться

– Проблема не лише у букві цієї статті, але й у тому, як її десятиліттями тлумачили та використовували для збереження домінування російської мови, – наголосила мовна омбудсменка.

Вона додала, що питання дерусифікації та деколонізації мовної політики набуває актуальності в контексті багаторічної колоніальної політики Росії та маніпуляцій на тему утисків російської мови.

– Хоч під час воєнного стану змінювати Конституцію не можна, саме зараз треба починати роботу – готувати аналітичну базу, вести фахову дискусію, шукати конституційно вивірені формулювання, які позбавлять мову країни-агресора будь-якого привілейованого статусу, – заявила Івановська.

На її переконання, йдеться не про утиски, а про відновлення історичної справедливості.

Фото: КНУ

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