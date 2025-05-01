Українська мова в школах: омбудсмен повідомив про початок перевірок

В Україні стартував третій етап моніторингового дослідження щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі в школах. Воно націлене на виявлення актуальних тенденцій у використанні української мови в освітньому середовищі тощо.

Про це йдеться в повідомленні мовного омбудсмена Тараса Кременя.

– Дослідження проводять у межах проєкту уповноваженого із захисту державної мови та Державної служби якості освіти, – ідеться в повідомленні.

Мета перевірок

За словами Тараса Кременя, метою дослідження є також визначення чинників, що впливають на мовні практики учасників освітнього процесу в межах школи та поза нею.

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Також оцінюватимуть і рівень мотивації до вдосконалення володіння державною мовою, і якість навчально-методичних та цифрових ресурсів для вивчення мови.

Українська не лише на уроках

Мовний омбудсмен наголошує, що освітній процес охоплює всі види діяльності на території будь-якого закладу. Українська має звучати не лише на уроках, на перервах, на батьківських зборах, у бібліотеці, спортзалі та бомбосховищі.

– Вона має бути всюди! Підвищення якості викладання, контроль за застосуванням української, створення додаткових можливостей для учасників освітнього процесу – найкраща інвестиція в майбутнє, – зазначив Кремінь.

Закон про мову

Уповноважений наголосив на важливості дотримання 21 статті закону Про державну мову, яка передбачає обов’язкове застосування української в закладах освіти.

Водночас омбудсмен закликав усіх учасників освітнього процесу до активної співпраці щодо утвердження державної мови в школах і за їх межами.

Джерело: Тарас Кремінь

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