Нашою метою є повна інтеграція ППО України із силами НАТО – Зеленський

Метою України є повна й ефективна інтеграція Повітряних сил України із силами НАТО.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про інтеграцію Повітряних сил України із силами НАТО

Голова держави зауважив, що повна й ефективна інтеграція ППО України із силами НАТО дасть більше можливостей нашому захисту та водночас зробить нашу державу ще міцнішою частиною захисту Європи.

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За словами Зеленського, сьогодні були затверджені наступні етапи розвитку бойової авіації – нові платформи, нові кроки в інтеграції наших сил з військами партнерів.

– Комплексно працює система управління нашою бойовою авіацією, її розвитком – у Збройних силах, у Генеральному штабі, у Міністерстві оборони України. Я хочу подякувати всім фахівцям, – додав президент України.

Зеленський про підготовку до опалювального сезону

Президент України заслухав сьогодні також доповідь секретаря РНБО, зокрема про підготовку нових засідань Ставки, серед питань – стан протиповітряної оборони, нові системи, які зайдуть в Україну.

Він повідомив, що наразі триває підготовка до опалювального сезону. Зеленський наголосив, що посилення ППО, антишахедні рішення, наше виробництво зброї – це один з елементів підготувань до зими.

– Також критична інфраструктура, її стан, необхідні рішення – усе це теж питання на Ставку, – додав він.

До речі, сьогодні Зеленський заявив, що є домовленість із РФ щодо обміну 1 200 військовополонених.

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