Зеленський заявив, що є домовленість із РФ щодо обміну 1 200 військовополонених

Президент Володимир Зеленський заявив, що в межах стамбульських переговорів із російською стороною є домовленість про обмін 1 200 військовополонених. Наразі триває робота над списками.

Про це повідомляє Офіс президента.

Домовленість про обмін військовополонених

Так, сьогодні Зеленський обговорив із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком продовження обмінів. Умєров доповів про комунікацію з російським представником.

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Також триває робота щодо повернення цивільних українців – наразі компетентні органи з’ясовують дані щодо кожного прізвища.

Андрій Єрмак розповів, як партнери України, зокрема американська сторона, докладають зусиль до повернення дітей, викрадених росіянами та вивезених до РФ.

23 липня відбувся черговий обмін полоненими, у межах якого в Україну повернулися тяжкохворі та тяжкопоранені захисники.

4 липня Україна повернула додому військових та цивільних, більшість із яких перебували у неволі ще з 2022 року. Додому повернулися оборонці з категорії поранені та важкохворі, а також молодші 25 років.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що на початок липня відомо про страту росіянами 268 українських військовополонених. За його словами, є усі підстави думати, що вище військове керівництво Росії санкціонує такі страти.

Джерело : Офіс президента

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