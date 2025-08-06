Шмигаль підписав наказ про впровадження системи DELTA на всіх рівнях ЗСУ

У Збройних силах запровадили систему DELTA – цифрову бойову екосистему, яка зарекомендувала себе як ключовий інструмент у сучасній війні. Відповідний наказ підписав міністр оборони Денис Шмигаль.

Що відомо про систему DELTA

– DELTA – це бойова цифрова екосистема, яка створює технологічну перевагу українського війська: дає змогу бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватись інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби – і з союзниками, – написав Шмигаль у Telegram.

Система DELTA успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки та реальне випробовування боєм.

Вона була ключовим інструментом під час оборони Києва у 2022 році, зіграла важливу роль у знищенні кораблів Чорноморського флоту РФ, сприяла звільненню острова Зміїний і деокупації Херсона.

Зараз дивляться

Тепер DELTA стане єдиною платформою для обміну бойовими даними у Збройних силах.

Вона функціонує з будь-якого пристрою (ноутбука, планшета чи смартфона) і використовується командирами всіх ланок.

Щодня за допомогою DELTA здійснюється вогневе ураження понад 2 тис. ворожих цілей.

За рік ця цифра перевищує пів мільйона підтверджених знищених або пошкоджених об’єктів супротивника.

Система постійно вдосконалюється та розширює свої функціональні можливості.

Зокрема, нещодавно до неї інтегрували платформу зі штучним інтелектом, що забезпечує автоматичне виявлення ворожої техніки в режимі онлайн.

Масштабування DELTA триває, паралельно з цим розробляються нові функціональні модулі.

Цей цифровий інструмент уже став важливою частиною оборонного арсеналу ЗСУ, що постійно підвищує свою технологічну перевагу на полі бою.

Фото: Денис Шмигаль

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