Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Втрати ворога на 3 грудня: знищено 1 200 окупантів, шість танків і 12 артсистем
Втрати ворога на 3 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 200 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 379-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 176 230 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 3 грудня 2025 року
- особового складу – близько 1 176 230 (+1 200);
- танків – 11 393 (+6);
- бойових броньованих машин – 23 682 (+3);
- артилерійських систем – 34 780 (+12);
- РСЗВ – 1 555 (+3);
- засобів ППО – 1 253;
- літаків – 430;
- вертольотів – 347;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 231 (+90);
- крилатих ракет – 4 024;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 68 688 (+47);
- спеціальної техніки – 4 012 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 379-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
