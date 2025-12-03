Втрати ворога на 3 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 200 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 379-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 176 230 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 3 грудня 2025 року

  • особового складу – близько 1 176 230 (+1 200);
  • танків – 11 393 (+6);
  • бойових броньованих машин – 23 682 (+3);
  • артилерійських систем – 34 780 (+12);
  • РСЗВ – 1 555 (+3);
  • засобів ППО – 1 253;
  • літаків – 430;
  • вертольотів – 347;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 231 (+90);
  • крилатих ракет – 4 024;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 68 688 (+47);
  • спеціальної техніки – 4 012 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 379-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Карта DeepState

