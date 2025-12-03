Потери врага на 3 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 200 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 379-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 176 230 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 3 декабря 2025 года

личного состава – около 1 176 230 (+1 200);

танков – 11 393 (+6);

боевых бронированных машин – 23 682 (+3);

артиллерийских систем – 34 780 (+12);

РСЗО – 1 555 (+3);

средств ПВО – 1 253;

самолетов – 430;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 231 (+90);

крылатых ракет – 4 024;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 68 688 (+47);

специальной техники – 4 012 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 379-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

