Потери РФ на 3 декабря: уничтожено 1 200 оккупантов, шесть танков и 12 артсистем
Потери врага на 3 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 200 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 379-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 176 230 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 3 декабря 2025 года
- личного состава – около 1 176 230 (+1 200);
- танков – 11 393 (+6);
- боевых бронированных машин – 23 682 (+3);
- артиллерийских систем – 34 780 (+12);
- РСЗО – 1 555 (+3);
- средств ПВО – 1 253;
- самолетов – 430;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 231 (+90);
- крылатых ракет – 4 024;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 68 688 (+47);
- специальной техники – 4 012 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 379-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
