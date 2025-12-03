Потери врага на 3 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 200 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 379-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 176 230 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 3 декабря 2025 года

  • личного состава – около 1 176 230 (+1 200);
  • танков – 11 393 (+6);
  • боевых бронированных машин – 23 682 (+3);
  • артиллерийских систем – 34 780 (+12);
  • РСЗО – 1 555 (+3);
  • средств ПВО – 1 253;
  • самолетов – 430;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 231 (+90);
  • крылатых ракет – 4 024;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 68 688 (+47);
  • специальной техники – 4 012 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 379-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

