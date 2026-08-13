Слідчі Служби безпеки України та прокурори Офісу генерального прокурора 5 серпня озвучили процесуальні матеріали розслідування щодо теракту в Оленівці та спростували маніпуляції навколо списків полонених.

Зустріч із медіа ініціював 1-й корпус НГУ Азов, щоб зупинити дезінформаційні вкиди РФ, якими окупанти намагаються перекласти відповідальність за вибух у колонії. Наразі слідчі органи та командування підрозділів діють спільно, щоб зафіксувати кожен факт злочину в Оленівці.

Процесуальна чистота та захист честі військових

За словами представників СБУ та ОГП під час зустрічі, капітан Сергій Єрмошин виконував прямі обов’язки з комунікації за наказом Дениса (Редіса) Прокопенка. Після звільнення з полону він пройшов усі офіційні перевірки спецслужб.

Зараз дивляться

Офіційна позиція слідства зводиться до кількох фактів:

жодних підозр у державній зраді чи інших злочинах Єрмошину не висували;

списки для етапування готувала та змінювала виключно адміністрація колонії на чолі з Сергієм Євсюковим;

частину оприлюднених матеріалів правоохоронці свідомо тримали в таємниці для безпеки бійців, які досі перебувають у неволі;

маніпулятивні заяви щодо провини самих полонених у формуванні списків не мають під собою жодних підстав.

Слідчі органи детально вивчають покази кожного свідка, який повернувся з полону. Допит свідків і збір матеріалів дозволяють сформувати беззаперечну доказову базу для міжнародних судових інстанцій.

Завдяки цій роботі вдається відновити хронологію дій окупаційної адміністрації колонії та спростувати вигадані звинувачення проти українських офіцерів. Спільна робота командування та слідчих відновлює добре ім’я воїнів.

Блокування міжнародних місій та доля бранців

Головним бар’єром для Міжнародного кримінального суду залишається відсутність фізичного доступу до території колонії. Окупаційні сили свідомо знищують докази.

Чому важливо тримати тему в публічному полі

Системний розголос руйнує ворожі дезінформаційні кампанії. Росія утримує в полоні понад 600 бійців підрозділу, а понад 270 захисників засудила за вигаданими справами. За поточний рік додому повернулися лише 12 азовців.

Документування фактів допомагає тиснути на міжнародні інституції для відновлення обмінів.

Публічні пресконференції за участю свідків подій дають можливість показати світові справжні масштаби воєнних злочинів росії. Офіційне розголошення фактів позбавляє ворога можливості маніпулювати списками та затягувати процеси повернення людей додому.

Сьогодні 1-ий корпус НГУ Азов продовжує тримати найгарячіші ділянки фронту та виборювати свободу українського народу. Матеріали про бойову роботу та рекрутинг шукайте на офіційному сайті azov.army.

Фото: 1-й корпус НГУ Азов

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