Следователи Службы безопасности Украины и прокуроры Офиса генерального прокурора 5 августа озвучили процессуальные материалы расследования по теракту в Оленовке и опровергли манипуляции вокруг списков пленных.

Встреча с медиа инициировала 1-й корпус НГУ Азов, чтобы остановить дезинформационные вбросы РФ, которыми оккупанты пытаются переложить ответственность за взрыв в колонии. Следственные органы и командование подразделений действуют совместно, чтобы зафиксировать каждый факт преступления в Оленовке.

Процессуальная чистота и защита чести военных

По словам представителей СБУ и ОГП во время встречи, капитан Сергей Ермошин выполнял прямые обязанности по коммуникации по приказу Дениса (Редиса) Прокопенко. После освобождения из плена он прошел все официальные проверки спецслужб.

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Официальная позиция следствия сводится к нескольким фактам:

никаких подозрений в государственной измене или других преступлениях Ермошину не выдвигали;

списки для этапирования готовила и меняла исключительно администрация колонии во главе с Сергеем Евсюковым;

часть обнародованных материалов правоохранители сознательно держали в тайне безопасности бойцов, которые до сих пор находятся в неволе;

манипулятивные заявления о вине самих пленников в формировании списков не имеют под собой никаких оснований.

Следственные органы подробно изучают показания каждого вернувшегося из плена свидетеля. Допрос свидетелей и сбор материалов позволяют сформировать безоговорочную доказательную базу для международных судебных инстанций.

Благодаря этой работе удается восстановить хронологию действий оккупационной администрации колонии и опровергнуть обвинения против украинских офицеров. Совместная работа командования и следователей восстанавливает имя воинов.

Блокировка международных миссий и судьба пленников

Главным барьером Международного уголовного суда остается отсутствие физического доступа к территории колонии. Оккупационные силы сознательно уничтожают доказательства.

Почему важно держать тему в публичном поле

Системная огласка разрушает враждебные дезинформационные кампании. Россия удерживает в плену более 600 бойцов подразделения, а более 270 защитников осудили по выдуманным делам. За текущий год домой вернулись всего 12 азовцев.

Документирование фактов помогает давить на международные учреждения для возобновления обменов.

Публичные пресс-конференции с участием свидетелей событий дают возможность показать миру настоящие масштабы военных преступлений России. Официальное разглашение фактов лишает врага возможности манипулировать списками и затягивать процессы возвращения людей домой.

Сегодня 1-ый корпус НГУ Азов продолжает держать самые горячие участки фронта и бороться за свободу украинского народа. Материалы о боевой работе и рекрутинге ищите на официальном сайте azov.army.

Фото: 1-й корпус НГУ Азов

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