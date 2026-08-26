Погода в Україні у середу, 26 серпня, буде контрастною: у низці областей прогнозують дощі та грози, тоді як на решті території опадів не очікується. Температура вдень коливатиметься від +21° до +30°.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Україні 26 серпня: що відомо

За прогнозом синоптиків, 26 серпня на погоду в частині України впливатиме атмосферний фронт від циклону над Балканами.

Зараз дивляться

У центральних областях, на Закарпатті та Буковині очікуються помірні, а місцями значні дощі та грози. Вдень опади також прогнозують у більшості південних областей та на півдні Київщини.

На решті території України істотних опадів не передбачається. Там погоду визначатиме поле високого тиску від антициклону, центр якого розташований над півднем Скандинавії.

Вітер буде переважно північно-східним зі швидкістю 5-10 м/с.

Уночі температура повітря становитиме +14…+19°, а в північних областях буде відчутно прохолодніше — лише +8…+13°.

Удень синоптики прогнозують +21…+26°. Найтепліше буде на південному сході країни, де повітря прогріється до +25…+30°.

Прохолодне повітря надходитиме в Україну з північного сходу, а найбільше зниження температури відчуватиметься на півночі, особливо у нічні години.

Погода в Києві та Київській області 26 серпня

На Київщині прогнозують мінливу хмарність. На більшій частині області опадів не буде, однак удень у південних районах можливий короткочасний дощ та місцями гроза.

Температура в області вночі становитиме +8…+13°, удень — +21…+26°.

У Києві 26 серпня опадів не прогнозують. Уночі очікується +11…+13°, а вдень повітря прогріється до +22…+24°.

Фото: Укргідрометцентр

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.