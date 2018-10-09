Довіра до акціонерів-засновників та професійного менеджменту, до ефективної бізнес-моделі та бізнес-практики конвертувалися у капітал – Нідерландський банк розвитку FMO та Diligent Capital Partners (DCP) стали акціонерами Allseeds.

FMO та DCP спільно придбали 16% акцій Allseeds SA, надаючи фінансування для реалізації амбітної стратегії зростання Allseeds, що включає у себе розширення потужностей з переробки насіння олійних культур, перевантаження на експорт олій та шротів і збільшення доданої вартості. FMO та DCP також співпрацюватимуть з Allseeds, щоб покращити корпоративне управління та екологічні і соціальні стандарти у Компанії.

Такі інвестиції в акціонерний капітал допоможуть компанії Allseeds стати лідером у переробці та перевантажуванні на експорт сільськогосподарської продукції у Южному, найглибшому порту України, збільшити додану вартість експорту сільськогосподарських товарів в країні та покращити зв’язок з найбільшими світовими ринками.

Diligent Capital Partners (DCP) – менеджер з приватних інвестицій у експортно-орієнтовані харчову промисловість та агробізнес, а також споживчі товари та сферу обслуговування, на чолі з Даніїлом Паськом та Марком Івашко ( www.diligent.capital). DCP очолював розробку та структурування угоди та відповідатиме за управління інвестиціями протягом усього інвестиційного періоду. До цього DCP працювали з Allseeds у питаннях створення системи корпоративного управління.

Даніїл Пасько, керуючий партнер DCP, який став членом Ради директорів Allseeds, зазначив: Ми дякуємо засновникам Allseeds В’ячеславу Петрище та Корнелісу Врінсу за їх готовність розвивати партнерство. З моменту заснування компанії 2011 року ми були справді вражені успіхами Allseeds у її становленні як лідера у галузі переробки та аграрної логістики та сподіваємось на подальші зусилля, спрямовані на досягнення успіху на цьому шляху. Ми також дякуємо нашим партнерам у FMO за їхню співпрацю у цій транзакції та чекаємо на спільну роботу у майбутньому.

ФМО – голландський банк розвитку. Як провідний інвестор, FMO підтримує стабільний розвиток приватного сектору в країнах та на ринках, що розвиваються, шляхом інвестування в амбітні проекти та підприємців. ФМО, що має більш ніж 45-річний досвід роботи, вважає, що сильний приватний сектор веде до економічного та соціального розвитку та дає змогу людям використовувати їх навички та підвищувати якість життя.

ФМО зосереджується на трьох секторах, які мають високий вплив на розвиток: фінансові установи, енергетика та агробізнес, харчування та вода. Завдяки портфелю 9,2 мільярдів євро, що охоплює понад 82 країн, ФМО є одним з найбільших банків розвитку приватного сектору в усьому світі.

Джорріт Дінгемманс, керівник Фонду приватних інвестицій FМО, зазначив: Ми дуже цінуємо той факт, що DCP сконтактувала нас з Allseeds. Ми віримо в цінність побудови локального партнерства як фундаментального для інвестицій, які створюють економічне зростання та розвиток. Я був вражений і натхненний тим, що було досягнуто акціонерами Allseeds, будуючи ультрасучасний завод “з нуля” у стратегічному місці ланцюга доданої вартості насіння олійних культур. Ми пишаємося тим, що стали частиною команди Allseeds і з нетерпінням чекаємо продовження розбудови компанії разом з її акціонерами-засновниками та DCP. Зростання Allseeds сприятиме економічному процвітанню в Україні та, по суті, годуванню світу.

Allseeds – один з найбільших виробників та експортерів рослинних олій та шротів в Україні, що володіє найсучаснішим олійно-екстракційним заводом з переробки насіння соняшнику потужністю 2400 т /добу (1800 т/добу для ріпаку або 1500 т/добу для сої) у найглибшому порту України Южний.

Allseeds також надає послуги з перевантажування рослинних олій та шротів на власних терміналах у порту Южний, де можуть обслуговуватися судна дедвейтом понад 100 тис. тонн з осадкою до 14,6 м для віддалених пунктів призначення, такі як Китай, Індія та Близький Схід. Компанія має репутацію надійного та високопрофесійного партнера на аграрних ринках.

В’ячеслав Петрище, генеральний директор Allseeds, зазначив: Ми раді, що FMO та DCP визнали наші досягнення та продемонстрували свою віру в наш потенціал, зробивши ці інвестиції. Ми маємо амбітні плани зростання і відкриті до побудови партнерських відносин для їх реалізації. Ми також дякуємо DCP за те, що допомогли Allseeds привести наші стандарти корпоративного управління до рівня міжнародних передових практик, щоб допомогти нам залучити такого авторитетного міжнародного інвестора як FMO.

Незалежну перевірку об’єкта інвестування та підтримку структурування угоди здійснювали компанії Avellum, Baker McKenzie, Allen & Overy, Deloitte, Roland Berger та CapEos.