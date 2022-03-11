Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 16 день війни
Вбили Вбили
78 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Економіка України перебуває у шоковому стані, але це скоро минеться – Милованов

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Економіка України перебуває у шоковому стані, але це скоро минеться – Милованов

Колишній міністр економічного розвитку України та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов повідомив, до чого готуватись бізнесу найближчими тижнями.

– Буде три етапи. Перший відбувається зараз – економіка перебуває у шоковому стані та намагається адаптуватися. Десь, можливо, нестача бензину, десь ні, десь ціни зросли – а десь ні. Цей період триватиме до трьох тижнів, доки всі компанії не адаптуються до нових реалій. Потім буде період, протягом якого ми воюватимемо. А згодом – період відновлення, реконструкції економіки, – перерахував Милованов в ефірі телеканалу ICTV 11 березня.

Він повідомив, що зараз усім компаніям потрібно пройти найскладніший період та не зламатися.

Читайте
Прямі збитки від війни РФ в Україні сягнули $119 млрд – Мінекономіки

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка