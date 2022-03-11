Економіка України перебуває у шоковому стані, але це скоро минеться – Милованов

Колишній міністр економічного розвитку України та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов повідомив, до чого готуватись бізнесу найближчими тижнями.

– Буде три етапи. Перший відбувається зараз – економіка перебуває у шоковому стані та намагається адаптуватися. Десь, можливо, нестача бензину, десь ні, десь ціни зросли – а десь ні. Цей період триватиме до трьох тижнів, доки всі компанії не адаптуються до нових реалій. Потім буде період, протягом якого ми воюватимемо. А згодом – період відновлення, реконструкції економіки, – перерахував Милованов в ефірі телеканалу ICTV 11 березня.

Він повідомив, що зараз усім компаніям потрібно пройти найскладніший період та не зламатися.