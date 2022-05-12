Україна сьогодні живе за гроші, які забезпечує функціонування української економічної системи, а наслідки війни допомагають відновити кошти іноземних партнерів.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів економічний експерт, інвестиційний банкір Сергій Фурса.

– Дефіцит бюджету у нас кожного місяця зараз приблизно $4 млрд, в ідеалі весь цей дефіцит бюджету ми маємо перекривати за рахунок коштів наших західних партнерів. Вони нам про це говорять, що вони готові до цього. Поки що, на жаль, ці суми менші, але останні рішення, які були проговорені Єврокомісією, Сполученими Штатами, дають надію, що вони прискорять бюрократичні процедури і коштів буде надходити більше, – сказав він.

Сергій Фурса розповів, що якби не допомога країн Заходу, то економіка України не витримала б такого тиску через війну.

Він також розповів, що наразі ніхто не прогнозує, чи зможе витримати українська економіка у майбутньому, тому немає сенсу відповідати на запитання “Скільки Україна може витримати?”.

– Зараз таких прогнозів немає. Все найгірше, що могло трапитись, вже трапилось. Звісно, чим довше триває війна, тим довше буде страждати українська економіка, але якраз бюджетні виплати зараз здійснюються, – сказав інвестиційний банкір.

Економічний експерт розповів, що ті гроші, які наразі надаються Україні західними партнерами, у майбутньому будуть реструктуризовані та, ймовірно, виплати боргів будуть відтерміновані.

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Фото: Sergey Fursa