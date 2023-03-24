Кабмін зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення до 30 квітня

Березень, 24 в 18:26

Кабінет міністрів України продовжив дію фіксованої ціни на електроенергію для населення залежно від споживання до 30 квітня 2023 року.

Про це повідомив представник українського уряду в парламенті Тарас Мельничук. Так, ціна залишається на рівні 1,44 грн/кВт-год і 1,68 грн/кВт-год.

Відповідне рішення закріплено змінами до постанови Кабміну від 5 червня 2019 року №483 Про затвердження Положення про покладання спеціальних зобов’язань на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

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Термін дії фіксованих цін на електропостачання для населення, згідно з цією постановою, спливав 31 березня 2023 року.

Побутові споживачі за щомісячного обсягу споживання 250 кВт-год платять 1,44 грн/кВт-год, а за обсягу, що перевищує цей показник, – 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ). Для порівняння, ціна електропостачання для бізнесу перевищує 5 грн/кВт-год.

Національний енергорегулятор напрацював низку концепцій на подальші зміни тарифів для населення, але остаточного рішення, яке з них ухвалювати, ще немає. Розглядаються різні підходи: встановлення одного тарифу з адресним субсидуванням незахищених верств населення чи декількох тарифів залежно від обсягу споживання.