Кабмін зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення до 30 квітня
Кабінет міністрів України продовжив дію фіксованої ціни на електроенергію для населення залежно від споживання до 30 квітня 2023 року.
Про це повідомив представник українського уряду в парламенті Тарас Мельничук. Так, ціна залишається на рівні 1,44 грн/кВт-год і 1,68 грн/кВт-год.
Відповідне рішення закріплено змінами до постанови Кабміну від 5 червня 2019 року №483 Про затвердження Положення про покладання спеціальних зобов’язань на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.
Термін дії фіксованих цін на електропостачання для населення, згідно з цією постановою, спливав 31 березня 2023 року.
Побутові споживачі за щомісячного обсягу споживання 250 кВт-год платять 1,44 грн/кВт-год, а за обсягу, що перевищує цей показник, – 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ). Для порівняння, ціна електропостачання для бізнесу перевищує 5 грн/кВт-год.
Національний енергорегулятор напрацював низку концепцій на подальші зміни тарифів для населення, але остаточного рішення, яке з них ухвалювати, ще немає. Розглядаються різні підходи: встановлення одного тарифу з адресним субсидуванням незахищених верств населення чи декількох тарифів залежно від обсягу споживання.