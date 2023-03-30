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Факти / Україна / Економіка

Долар та євро в обмінниках дешевшають: курс валют в Україні 30 березня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У четвер, 30 березня, Національний банк України підвищив офіційний курс євро на 8 коп. – до 39,69 грн.

Курс долара досі без змін – 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 30.03.2023:

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,85 грн 40,85 грн
Долар 37,25 грн 37,75 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,35 грн 41,15 грн
Долар 37,55 грн 38,55 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 грн 40,04 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,40 грн 41,20 грн
Долар 37,50 грн 38,30 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,30 грн 41,20 грн
Долар 37,50 грн 38,25 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж
Євро 40,50 грн 41,00 грн
Долар 37,50 грн 38,00 грн
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Євро продовжує стрімко зростати: курс валют на 29 березня

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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