Березень, 30 в 8:59

Долар та євро в обмінниках дешевшають: курс валют в Україні 30 березня

У четвер, 30 березня, Національний банк України підвищив офіційний курс євро на 8 коп. – до 39,69 грн. Курс долара досі без змін – 36,56 грн. Який курс валют в банках України 30.03.2023: Зараз дивляться Курс валют у Приватбанку: Валюта купівля продаж Євро 39,85 грн 40,85 грн Долар 37,25 грн 37,75 грн Курс валют в Ощадбанку: Валюта купівля продаж Євро 40,35 грн 41,15 грн Долар 37,55 грн 38,55 грн Курс валют у Монобанку: Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн Курс валют у Райффайзен банку: Валюта купівля продаж Євро 40,40 грн 41,20 грн Долар 37,50 грн 38,30 грн Курс валют в УкрСиббанку: Валюта купівля продаж Євро 40,30 грн 41,20 грн Долар 37,50 грн 38,25 грн Курс валют у ПУМБ: Валюта купівля продаж Євро 40,50 грн 41,00 грн Долар 37,50 грн 38,00 грн Читайте Євро продовжує стрімко зростати: курс валют на 29 березня Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ

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