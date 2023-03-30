Долар та євро в обмінниках дешевшають: курс валют в Україні 30 березня
У четвер, 30 березня, Національний банк України підвищив офіційний курс євро на 8 коп. – до 39,69 грн.
Курс долара досі без змін – 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 30.03.2023:
Зараз дивляться
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,85 грн
|40,85 грн
|Долар
|37,25 грн
|37,75 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,35 грн
|41,15 грн
|Долар
|37,55 грн
|38,55 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,40 грн
|41,20 грн
|Долар
|37,50 грн
|38,30 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,30 грн
|41,20 грн
|Долар
|37,50 грн
|38,25 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,50 грн
|41,00 грн
|Долар
|37,50 грн
|38,00 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ