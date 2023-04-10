Відзавтра Україна розпочинає експорт електроенергії до Молдови, а з 12 квітня до Польщі

Квітень, 10 в 13:58

Україна відновлює експорт електроенергії за кордон. Укренерго провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня.

Про це повідомляють у пресслужбі компанії.

За результатами аукціону було розподілено 51% (330 з 650 МВт) всієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

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– Зважаючи на війну в Україні та пов’язані з цим ризики, наразі доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах, – йдеться у повідомленні.

У енергетичній компанії зазначили, що сьогодні відбудеться аукціон з розподілу 80 МВт пропускної спроможності міждержавного перетину в напрямку Польщі на дату постачання 12 квітня.

Також наразі узгоджується можливість відкриття експорту в Словаччину.

– Україна відновлює експорт електроенергії у Європу за умови першочергового забезпечення українських споживачів та надлишку виробництва електроенергії в енергосистемі. Таке рішення прийняло Міненерго у п’ятницю, 8 квітня, – зауважили в Укренерго.

Нагадаємо, Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС з червня по 11 жовтня минулого року – за цей період було реалізовано 2,6 млрд кВт/год, але після масованих ракетних ударів по енергоінфраструктурі України експорт було призупинено.