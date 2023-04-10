С завтрашнего дня Украина начинает экспорт электроэнергии в Молдову, а с 12 апреля в Польшу

Апрель, 10 в 13:58

Украина возобновляет экспорт электроэнергии за границу. Укрэнерго провело первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля.

Об этом сообщают в пресс-службе компании.

По результатам аукциона было распределено 51% (330 из 650 МВт) всей доступной пропускной способности сетей в этом направлении среди четырех участников.

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– Учитывая войну в Украине и связанные с этим риски, сейчас доступ к межгосударственным сечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах, – говорится в сообщении.

В энергетической компании отметили, что сегодня состоится аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственного сечения в направлении Польши на дату поставки 12 апреля.

Также сейчас согласовывается возможность открытия экспорта в Словакию.

– Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Европу при условии первоочередного обеспечения украинских потребителей и избытка производства электроэнергии в энергосистеме. Такое решение приняло Минэнерго в пятницу, 8 апреля, – отметили в Укрэнерго.

Напомним, Украина экспортировала электроэнергию в Молдову и страны ЕС с июня по 11 октября прошлого года — за этот период было реализовано 2,6 млрд кВт/ч, но после массированных ракетных ударов по энергоинфраструктуре Украины экспорт был приостановлен.