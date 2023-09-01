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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Коли відбудеться перехід до плаваючого курсу гривні до долара: відповідь глави Нацбанку

Гроші, гривні та долар
Фото: Unsplash

Перехід до більшої гнучкості обмінного курсу відбудеться лише тоді, коли будуть забезпечені необхідні передумови. Наразі вони все ще формуються.

Про це голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив Економічній правді.

За його словами, щоб пересвідчитися у наявності цих умов, НБУ оцінюватиме динаміку низки ключових параметрів. Серед них: інфляція та інфляційні очікування, рівень міжнародних резервів і стійкість валютного ринку, реальні процентні ставки за гривневими інструментами з точки зору їх привабливості для вкладників.

Водночас Пишний зазначив, що навіть після ухвалення рішення про перехід до більшої гнучкості курсу Нацбанк і надалі братиме активну участь у торгах на валютному ринку, покриваючи структурний дефіцит між попитом і пропозицією валюти.

– Завдяки цьому курс зможе коливатися в обидва боки – не лише послаблюватися, а й зміцнюватися, реагуючи на зміну саме балансу попиту та пропозиції на валютному ринку, а не на обсяги попиту та пропозиції як такі, – додав він.

Глава НБУ також висловив впевненість, що саме такий виважений послідовний підхід дасть нам змогу зберегти стійкість валютного ринку за поступового збільшення гнучкості курсу.

Він наголосив, що інституція має достатньо тривалий досвід згладжування коливань, а також цілий арсенал інструментів у запасі для забезпечення курсової стійкості.

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Джерело: Економічна правда

Гривня, Долар-гривня, Економіка України, Курс долара, НБУ
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