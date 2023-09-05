Ростислав Шурма: Енергетика – це не коворкінг, де кожен робить, що хоче. Вона працює за чітко встановленими регламентами
Тільки регулятор і оператор системи передачі НЕК Укренерго має повноваження встановлювати підключення електростанцій до об’єднаної енергосистеми України.
Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine сказав заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма.
– Тільки Укренерго має повноваження і технічні можливості оперативно встановлювати, чи працювали електростанції в об’єднаній енергосистемі України… Енергетика – це не коворкінг, де кожен робить, що хоче. Це система, яка працює за чітко встановленими регламентами. Тож об’єкти на тимчасово окупованих територіях працювали за правилами, які встановлювали оператор і регулятор, – сказав він.
За його словами, Укренерго своїми діями щомісячно, включно до червня 2023 року, підтверджувало, що станції працюють в об’єднаній енергосистемі України, надаючи послуги диспетчеризації, регулярно даючи команди на завантаження та розвантаження залежно від балансу в енергосистемі України, підписуючи щомісячно акти, що підтверджували обсяги генерації.
Він нагадав, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей залишилися 72 об’єкти зеленої енергетики, серед яких і три об’єкти, де є частка у його брата – Олега Шурми.
– Чи порушували щось ці 72 об’єкти? Нехай оцінку дають правоохоронні органи, – додав він.
За його словами, всі електростанції на тимчасово окупованих територіях отримували кошти за продану електроенергію в об’єднану енергосистему України – це щомісяця підтверджувало Укренерго.
Вони одержували тільки близько 40% від вартості цієї електроенергії за зеленим тарифом, бо ДП Гарантований покупець продавав електрику на ринку і передавав компаніям гроші із суми, яку зміг виручити.
– Жодної копійки державних коштів не було нікому перераховано. Усі 72 об’єкти мали однакові умови оплати. Жодна компанія не отримувала більше чи менше. Це алгоритм розрахунків на енергоринку: однаковий відсоток оплат для всіх, – сказав Ростислав Шурма.
На запитання журналіста щодо зареєстрованого в Раді законопроєкту про припинення виплат за відсутності підтвердження, що компанія працює в енергомережі України, Шурма відповів, що це є компетенцією регулятора, та в нього достатньо повноважень проаналізувати ситуацію і прийняти відповідні рішення.
Він також додав, що учасники ринку зверталися з претензією.
– До мене звертались учасники ринку, у них є претензії: чому звичайне бізнес-питання, яке треба було врегулювати на рівні регулятора й оператора, настільки політизували. Тому я кажу про замовність розслідувань навколо цієї теми, – наголосив він.
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